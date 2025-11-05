Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetet

Merkely Béla

Hankó Balázs: Milliárdokat fordít a kormány a nyugdíjasok biztonságára

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány milliárdokat fordít az idősek biztonságára, miközben az egészségügyi világszervezet (WHO) Egészséges Idősödés Központtá tette a Semmelweis Egyetemet – erősítette meg Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter úgy fogalmazott: a kormány célja hogy az idősek tovább és egészségesebben éljenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Merkely BélaSemmelweis EgyetemnyugdíjasHankó BalázsWHO

A WHO Egészséges Idősödés Együttműködési Központjává választotta a Semmelweis Egyetem Orvostani és Népegészségtani Intézetét. Ez a magyar egészségügy számára fontos nemzetközi elismerés, amely megerősíti a hazai szakmai teljesítményt – írta Hankó Balázs szerdán a közösségi oldalán.

Hankó Balázs,
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (Kép forrása: Facebook)

A miniszter úgy fogalmazott, tisztelettel tartoznak a „régebb óta fiataloknak” és kiemelte: 

Magyarországon a kormány 7700 milliárd forintot fordít az idősek anyagi biztonságára. 

Hozzátette, hogy az anyagi stabilitás mellett az egészség megőrzése is kiemelt cél, ezért fontos a WHO-val való együttműködés.

Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem szerepe az egészségben töltött évek növeléséhez járul hozzá, ami szerinte a teljes társadalom érdeke.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!