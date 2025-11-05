Hankó Balázs: Milliárdokat fordít a kormány a nyugdíjasok biztonságára

A WHO Egészséges Idősödés Együttműködési Központjává választotta a Semmelweis Egyetem Orvostani és Népegészségtani Intézetét. Ez a magyar egészségügy számára fontos nemzetközi elismerés, amely megerősíti a hazai szakmai teljesítményt – írta Hankó Balázs szerdán a közösségi oldalán.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (Kép forrása: Facebook)

A miniszter úgy fogalmazott, tisztelettel tartoznak a „régebb óta fiataloknak” és kiemelte:

Magyarországon a kormány 7700 milliárd forintot fordít az idősek anyagi biztonságára.

Hozzátette, hogy az anyagi stabilitás mellett az egészség megőrzése is kiemelt cél, ezért fontos a WHO-val való együttműködés.

Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem szerepe az egészségben töltött évek növeléséhez járul hozzá, ami szerinte a teljes társadalom érdeke.