Hankó Balázs

Minden gyermeknek szerető családban kell felnőnie

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az örökbefogadás nem csupán jogi folyamat – életeket köt össze, reményt ad, és valódi otthont teremt ott, ahol eddig nem volt. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán méltatta Kardosné Gyurkó Kata eddigi munkáját, aki immár miniszterelnöki biztosként áll ki a gyerekek érdekei mellett.
Kardosné Gyurkó Kata miniszterelnöki biztosként folytatja munkáját. A szakember miniszteri biztosként is mindig a gyermekek érdekeit helyezte a középpontba – emelte ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán.

Hankó Balázs
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán köszönte meg Karosné Gyurkó Kata eddigi munkáját, aki immár miniszerelnöki biztosként áll ki a gyerekek érdekei mellett
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI 

Hankó Balázs megköszönte Karosné Gyurkó Kata eddigi munkáját

Ahogy a miniszter fogalmazott, 

 Az örökbefogadás nem csupán jogi folyamat – életeket köt össze, reményt ad, és valódi otthont teremt ott, ahol eddig nem volt. Számunkra ezért kiemelten fontos feladat, hogy mindezt a lehető legemberségesebben, a gyermekek érdekeit a középpontba helyezve támogassuk. Kardosné Gyurkó Kata az elmúlt időszakban miniszteri biztosként olyan elhivatottsággal és szívvel dolgozott ezen az ügyön, amiért őszintén hálás vagyok. Most pedig örömmel jelentem be, hogy munkáját miniszterelnöki biztosként folytatja tovább.

Hankó Balázs megköszönte Kardosné Gyurkó Kata eddigi munkáját és elhivatottságát, amelynek fókuszpontjában mindig is a gyermekek testi és lelki jóléte szerepelt.

