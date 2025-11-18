Minden gyermeknek szerető családban kell felnőnie

Kardosné Gyurkó Kata miniszterelnöki biztosként folytatja munkáját. A szakember miniszteri biztosként is mindig a gyermekek érdekeit helyezte a középpontba – emelte ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Ahogy a miniszter fogalmazott,

Az örökbefogadás nem csupán jogi folyamat – életeket köt össze, reményt ad, és valódi otthont teremt ott, ahol eddig nem volt. Számunkra ezért kiemelten fontos feladat, hogy mindezt a lehető legemberségesebben, a gyermekek érdekeit a középpontba helyezve támogassuk. Kardosné Gyurkó Kata az elmúlt időszakban miniszteri biztosként olyan elhivatottsággal és szívvel dolgozott ezen az ügyön, amiért őszintén hálás vagyok. Most pedig örömmel jelentem be, hogy munkáját miniszterelnöki biztosként folytatja tovább.

Hankó Balázs megköszönte Kardosné Gyurkó Kata eddigi munkáját és elhivatottságát, amelynek fókuszpontjában mindig is a gyermekek testi és lelki jóléte szerepelt.

