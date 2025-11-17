Hankó Balázs: Átadták a Városmajor új diagnosztikai és terápiás központját

A megnyitón Hankó Balázs kiemelte, hogy az elmúlt évek egyetemi fejlesztései révén a Semmelweis Egyetem a régió legjobb intézményévé vált, és a cél az, hogy 2030-ra Európa és a világ élvonalába is bekerüljön. A miniszter szerint a most átadott központ jelentősen erősíti az orvosképzést, a betegellátást és a kutatást, és része annak a hosszú távú programnak, amely 1300 milliárd forintnyi fejlesztést hoz a magyar felsőoktatásba.

Hankó Balázs

Fotó: Facebook/Hankó Balázs

A beruházás összességében 13,5 milliárd forintos kormányzati támogatással valósult meg. A korszerű épületet a fölépüléssel híd köti össze, így a sebészeti, intenzív és intervenciós területek szintkülönbség nélkül, zárt rendszerben működhetnek. A fejlesztés több mint 4500 négyzetméternyi új klinikai területet jelent, ami jelentős kapacitásbővülést hoz.

Merkely Béla, az egyetem rektora mérföldkőnek nevezte a bővítést, amely szerinte új európai szupercentrummá teszi a Városmajori Klinikát. Az épületben két CT, egy MR, hibrid intervenciós laborok, tíz új ambulancia, valamint egy külön részleg várja a szívátültetett és keringéstámogatásra szoruló betegeket. A rektor szerint a klinika ezzel nemcsak a régió, hanem Európa egyik legnagyobb szívtranszplantációs központjává válhat.

A fejlesztés a kutatást is új szintre emeli:

az új tantermek és kutatószobák mellett az épület alkalmas arra, hogy korszeru diagnosztikai adatokkal segítse a mesterséges intelligencia alapú orvoslást.

Palkovics László kormánybiztos szerint a központ a jövő gyógyításának egyik mintaprojektje, ahol a klinikai gyakorlat és az adatvezérelt orvostudomány találkozik.

A fenntartó alapítvány részéről Orbán Gábor úgy fogalmazott: a Semmelweis Egyetem maga a szuperkórház, és a most átadott épület egyszerre szolgálja a betegek gyorsabb ellátását és az orvosképzés megújulását. A fejlesztés célja, hogy a magyar egészségügy a legmagasabb nemzetközi szinthez közelítsen, és Budapest európai orvosképzési és gyógyítási központtá váljon.

