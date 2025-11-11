Hidvéghi Balázs: Brüsszel és Zelenszkij veszélyezteti a rezsicsökkentést

A washingtoni Trump–Orbán-csúcstalálkozó legfontosabb eredménye az volt, hogy Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól. Ez vonatkozik a Barátság kőolajvezetékre és a Török Áramlat gázvezetékre is – mondta Hidvéghi Balázs a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultációról tartott sajtótájékoztatón, 2025. november 3-án (MTI/Purger Tamás)

Ha ezek a szankciók életbe léptek volna,

karácsonyra akár két-háromszorosára nőhettek volna a rezsiköltségek

– jelentette ki Hidvéghi Balázs. – Ezt a nagyon fontos csatát most megnyertük a magyar miniszterelnök fellépésének és az amerikai elnök belátásának köszönhetően.

Brüsszel nyomása nem szűnt meg

Hidvéghi szerint a veszély nem múlt el, mert Brüsszelből folyamatos a nyomás. Az uniós vezetők szerinte továbbra is el akarják törölni a rezsicsökkentést, és olyan döntéseket hoznának, amelyek megszüntetnék az olcsó energiabeszerzést.

– Brüsszel és Zelenszkij azonnal támadásba lendültek, hogy szétverjék a magyar–amerikai megállapodást – fogalmazott. – A tervük az, hogy minden tagállamot, így Magyarországot is levágjanak az orosz olajról és gázról, akkor is, ha ez többszörös árat és ellátási nehézségeket okozna.

„Brüsszel bábjai végrehajtanák a veszélyes terveket”

A politikus szerint a brüsszeli terv végrehajtása drámaian megemelné a rezsiárakat, és megszüntetné a rezsicsökkentést.

– Elvágnák az országot az olcsó forrásoktól, drágábban tudnánk beszerezni az energiahordozókat, és a magyar emberekkel fizettetnék meg a háború árát – mondta Hidvéghi Balázs.

A nemzeti konzultáció a védekezés eszköze

A Fidesz EP-képviselője elmondta, a nemzeti konzultáció kérdései között szerepel a rezsicsökkentés és az orosz energia kérdése is, ami segíthet megvédeni az alacsony rezsit.

– Kérem, töltsék ki a nemzeti konzultációt, tiltakozzunk a brüsszeli tervek ellen – zárta üzenetét Hidvéghi Balázs.