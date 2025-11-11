Hidvéghi Balázs: Brüsszel és Zelenszkij veszélyezteti a rezsicsökkentést

A washingtoni Trump–Orbán-csúcstalálkozó legfontosabb eredménye az volt, hogy Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól. Ez vonatkozik a Barátság kőolajvezetékre és a Török Áramlat gázvezetékre is – mondta Hidvéghi Balázs a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Ha ezek a szankciók életbe léptek volna,
karácsonyra akár két-háromszorosára nőhettek volna a rezsiköltségek
– jelentette ki Hidvéghi Balázs. – Ezt a nagyon fontos csatát most megnyertük a magyar miniszterelnök fellépésének és az amerikai elnök belátásának köszönhetően.
Brüsszel nyomása nem szűnt meg
Hidvéghi szerint a veszély nem múlt el, mert Brüsszelből folyamatos a nyomás. Az uniós vezetők szerinte továbbra is el akarják törölni a rezsicsökkentést, és olyan döntéseket hoznának, amelyek megszüntetnék az olcsó energiabeszerzést.
– Brüsszel és Zelenszkij azonnal támadásba lendültek, hogy szétverjék a magyar–amerikai megállapodást – fogalmazott. – A tervük az, hogy minden tagállamot, így Magyarországot is levágjanak az orosz olajról és gázról, akkor is, ha ez többszörös árat és ellátási nehézségeket okozna.
„Brüsszel bábjai végrehajtanák a veszélyes terveket”
A politikus szerint a brüsszeli terv végrehajtása drámaian megemelné a rezsiárakat, és megszüntetné a rezsicsökkentést.
– Elvágnák az országot az olcsó forrásoktól, drágábban tudnánk beszerezni az energiahordozókat, és a magyar emberekkel fizettetnék meg a háború árát – mondta Hidvéghi Balázs.
A nemzeti konzultáció a védekezés eszköze
A Fidesz EP-képviselője elmondta, a nemzeti konzultáció kérdései között szerepel a rezsicsökkentés és az orosz energia kérdése is, ami segíthet megvédeni az alacsony rezsit.
– Kérem, töltsék ki a nemzeti konzultációt, tiltakozzunk a brüsszeli tervek ellen – zárta üzenetét Hidvéghi Balázs.