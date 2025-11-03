Fontos üzenetet küldött Hidvéghi Balázs

„Ha a magyar emberek mögöttünk állnak, az megerősítést ad”

A politikus kiemelte, hogy a magyar kormány nem fogadja el azokat a brüsszeli elvárásokat, amelyek az országot az ukrajnai háborúba sodornák, és az olcsó energiaforrásokról is le akarnák vágni. „Ez ellentétes a magyar érdekekkel” – fogalmazott Hidvéghi. Hozzátette: a konzultáció és a petíció egyaránt annak a békés, építkező politikának a támogatását jelenti, amelyet a kormány képvisel: