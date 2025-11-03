Fontos üzenetet küldött Hidvéghi Balázs

A nemzeti konzultáció nem puszta kérdőív, hanem közös véleménynyilvánítás, amely kijelöli a magyar politika irányát – erről Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt.
Nagyon komoly küzdelmet folytatunk, hogy Magyarországot kívül tartsuk a háborús uszításon”
– hangsúlyozta, hozzátéve: Brüsszel nyomása erős, de a magyar érdek világos.
„Ha a magyar emberek mögöttünk állnak, az megerősítést ad”
A politikus kiemelte, hogy a magyar kormány nem fogadja el azokat a brüsszeli elvárásokat, amelyek az országot az ukrajnai háborúba sodornák, és az olcsó energiaforrásokról is le akarnák vágni. „Ez ellentétes a magyar érdekekkel” – fogalmazott Hidvéghi. Hozzátette: a konzultáció és a petíció egyaránt annak a békés, építkező politikának a támogatását jelenti, amelyet a kormány képvisel:
Kérünk mindenkit, hogy mondjon véleményt, és álljunk ki együtt a béke mellett.”