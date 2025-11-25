Hidvéghi Balázs: a kormány otthontámogatást ad a közszolgálatban dolgozóknak

Hidvéghi Balázs közölte, hogy Magyarország kormánya azért dolgozik, hogy mindenki szert tehessen saját otthonra. Az otthonteremtési program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek.
A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amelyet felhasználhat lakáshitelének törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére.
Nagy segítség lehet a családoknak, hogy házastársak esetén a támogatás összeadódik. Vagyis, ha mindketten jogosultak, akkor évente akár nettó kétmillió forintot is fordíthatnak otthonukra.
Az igénylés folyamatát igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé tenni, ezért nem szükséges hivatalokba járnia, minden ügyintézést közvetlenül a saját munkáltatójánál végezhet el. A részletekről és a teendőkről a munkáltatója köteles Önt 2025. december 20-áig tájékoztatni. Kérjük, figyelje a tájékoztatást, vagy keresse fel az otthontamogatas.kormany.hu weboldalt, és éljen ezzel a lehetőséggel, amely köszönet a közösségért végzett áldozatos munkájáért”
– zárta mondatait az államtitkár.