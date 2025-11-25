Hírlevél

Hidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: a kormány otthontámogatást ad a közszolgálatban dolgozóknak

A kormány évi egymillió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére – jelentette be Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Hidvéghi Balázs közölte, hogy Magyarország kormánya azért dolgozik, hogy mindenki szert tehessen saját otthonra. Az otthonteremtési program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. 

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amelyet felhasználhat lakáshitelének törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére. 

Nagy segítség lehet a családoknak, hogy házastársak esetén a támogatás összeadódik. Vagyis, ha mindketten jogosultak, akkor évente akár nettó kétmillió forintot is fordíthatnak otthonukra.

Az igénylés folyamatát igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé tenni, ezért nem szükséges hivatalokba járnia, minden ügyintézést közvetlenül a saját munkáltatójánál végezhet el. A részletekről és a teendőkről a munkáltatója köteles Önt 2025. december 20-áig tájékoztatni. Kérjük, figyelje a tájékoztatást, vagy keresse fel az otthontamogatas.kormany.hu weboldalt, és éljen ezzel a lehetőséggel, amely köszönet a közösségért végzett áldozatos munkájáért” 

– zárta mondatait az államtitkár.

 

