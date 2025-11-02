Hazánk az egyik legbiztonságosabb ország Európában

Az elmúlt években Magyarország több nemzetközi rangsorban is előrelépett: a Globális Béke Index szerint az Európai Unióban a 10., a világon pedig a 17. legjobb helyen állunk. A Bűnözési Indexben is két helyet javítottunk, miközben a nyugati országokban folyamatosan romlik a helyzet. Hidvéghi Balázs kiemelte: nálunk nincsenek no-go zónák, Budapesten éjszaka is biztonságban sétálhatnak az emberek – ellentétben sok nyugat-európai várossal.
„Meg kell őriznünk Magyarországot, magyar országnak”
Az Eurostat adatai is megerősítik a kedvező trendet: 2010-hez képest közel felére csökkent a szándékos emberölések száma, 40 százalékkal kevesebb a kísérlet, és jelentősen visszaesett az emberrablások aránya is. A nemi erőszak és a rablás Magyarországon a legritkább az egész Unióban – míg nálunk 100 ezer lakosra vetítve 5,6 nemi erőszak jut, addig Franciaországban 131,3, Svédországban pedig 192,1 esetet regisztráltak.
A biztonság nemcsak létkérdés, gazdasági kérdés is. Meg kell védenünk a közbiztonságot, a munkahelyeket, és ami a legfontosabb: meg kell őriznünk Magyarországot, magyar országnak”
– fogalmazott Hidvéghi Balázs.
Hidvéghi szerint ezt a biztonságot nem szabad feláldozni az illegális migráció oltárán. A közbiztonság megőrzése nemcsak a mindennapok békéjét jelenti, hanem a turizmus és a gazdaság stabilitását is: ez az ágazat több mint 400 ezer embernek ad munkát, és a GDP 13 százalékát biztosítja.