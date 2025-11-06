Igazság órája – Hidvéghi Balázs újabb balliberális álhíreket leplez le

Az Igazság órája a Józan ész YouTube-csatorna új zászlóshajója lesz – jelentette be Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője. A reggeli élő műsor mellett délután Bende Balázs vezeti az Igazság nyomában című elemző beszélgetéseket, míg Ibolya Csenge saját, beszélgetős sorozattal készül. A csütörtöki m űsor vendége Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Az Igazság órája vendége Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs

„Minden nap beindítjuk a közéleti motort – a politikusok nem várják meg, hogy mások tematizálják a napot, mi magunk alakítjuk a közbeszédet”

– fogalmazott Németh az új műsorról.

Hidvéghi Balázs a Nemzeti Konzultációról

A Nemzeti Konzultáció arról szól, mennyi pénz marad az embereknél, megmaradnak-e a családi adókedvezmények, és hogy havonta mennyibe kerül a rezsi.

A Kormány elkötelezett amellett, hogy megtartsa az alacsony adókat, az adókedvezményeket, és hogy nemzeti érdekből kiinduló politikát folytasson.

Brüsszelben háborús készülődés zajlik:

folytatni akarják a háborút, és annak a finanszírozásában is főszerepet akar vállalni az EU. Annak ellenére történik ez Brüsszelben, hogy a világpolitikai környezet megváltozott, és

az Egyesült Államok ma már a háború befejezéséről beszél.

Cikkünk frissül...