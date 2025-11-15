Hidvéghi: Mától online is elindul a nemzeti konzultáció!

Az elmúlt hetekben jelzések érkeztek a kormányzathoz arról, hogy sok helyen nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek - hívta fel a figyelmet videóüzenetében Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az online kitöltési lehetőségre hívta fel a figyelmet

Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs

Sokan elmondták, bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, így nem tudják megtenni, mert nem kapták meg a hozzájuk postán

kiküldött konzultációs levelet és a kérdőívet. A felmerült igényekre reagálva a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is. Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív. Hogyan is szavazhatunk online? Nézzük, a dolog nagyon egyszerű! Az interneten fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt (ékezetek nélkül írandó). Egy rövid regisztráció következik, itt megadjuk az e-mail címünket, és utána mindenki erre az e-mail címre kap egy e-mailt, amelyben ott a link a szavazáshoz. Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni. Jól látható, hogy a veszély nem múlt el. Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás.

Ellenzik a magyar békepolitikát, és folytatni akarják a háborút.

Szét akarják verni a magyar-amerikai tárgyalások eredményeit is.

El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától,

el akarják törölni a rezsicsökkentést,

és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni.

Brüsszel bábjai pedig hajlandók is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket. Ne hagyjuk! Aki tehát még nem szavazott, a mai naptól online formában elmondhatja a véleményét. Töltsük ki a nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!