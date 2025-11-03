Hidvéghi Balázs: A nemzeti konzultáció arról szól, mennyi pénz marad az embereknél

Hidvéghi Balázs elmondta, a társadalom minél szélesebb rétegét kell bevonni ezekbe a vitákba, az a helyes és a tisztességes, ha ezekről a kérdésekről nyíltan beszélnek. Kijelentette, a Fidesz-KDNP-kormány elkötelezett amellett, hogy megtartsa az alacsony adókat, az adókedvezményeket, és amellett is, hogy nemzeti érdekből kiinduló politikát folytasson. A mostani nemzeti konzultáció jelentőségét a világpolitikai fejlemények adják – szögezte le az államtitkár.
Brüsszelben háborús készülődés zajlik: folytatni akarják az orosz-ukrán háborút, és annak a finanszírozásában is főszerepet akar vállalni az EU.
Hozzátette, annak ellenére történik ez Brüsszelben, hogy a világpolitikai környezet megváltozott, és az Egyesült Államok – amely korábban támogatta a háborút – ma már a háború befejezéséről beszél.
Hidvéghi Balázs szerint a háború folytatása nemcsak biztonsági, hanem gazdasági kockázatokat is jelent.
Az Európai Unió ugyanis évek óta úgy finanszírozza a háborút, hogy közben romlik a versenyképessége és most már arról van szó, hogy részben adóemeléseket akar, meg akarja emelni a közterheket a tagállamokban, így Magyarországon is, emellett „óriási hitelfelvételre” készül,
ami a tagállamok eladósodását jelentheti.
A magyar kormány szerint ez veszélyes és rossz irány
Kitért arra is, néhány hónap múlva választás lesz Magyarországon, ahol dönteni lehet az ország sorsáról.
Nagyon nem mindegy, hogy békepárti lesz Magyarország, vagy elmerül a háborús uszításban és finanszírozásban.
Az államtitkár a nemzeti konzultáció közteherviseléssel kapcsolatos kérdéseiről közölte, a kormány hisz abban, hogy alacsony személyi jövedelemadóra van szükség, de Brüsszel és az itthoni támogatói ezt meg akarják változtatni és magasabb adókat akarnak kivetni.
De ezek a kérdések tágabb értelemben a családtámogatásokról és az adókedvezményekről is szólnak – mondta, hozzátéve, a kormány úgy gondolja, hogy a családokat és nem háborút, nem a migrációt kell finanszírozni a magyarok pénzéből.
A rezsicsökkentésre vonatkozó kérdés kapcsán azt mondta,
Brüsszelből politikai nyomás nehezedik Magyarországra, hogy váljon le az olcsó orosz energiaforrásokról.
Ez Magyarország esetében extra nehézségekkel jár, hiszen nincs tengeri kijárata, a vezetékek határozzák meg, honnan tud megbízhatóan energiához jutni, jelen pillanatban Oroszországból – mutatott rá.
Hidvéghi Balázs a konzultáció társasági adóra vonatkozó kérdésről elmondta, az alacsony társasági adó versenyképességi előny Magyarországnak, segíti a kis- és közepes vállalkozásokat, továbbá a nagyobb vállalatokat is abban, hogy befektessenek, munkahelyeket hozzanak létre, illetve tartsanak fenn.