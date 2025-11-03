Hidvéghi Balázs: A nemzeti konzultáció arról szól, mennyi pénz marad az embereknél

Hidvéghi Balázs elmondta, a társadalom minél szélesebb rétegét kell bevonni ezekbe a vitákba, az a helyes és a tisztességes, ha ezekről a kérdésekről nyíltan beszélnek. Kijelentette, a Fidesz-KDNP-kormány elkötelezett amellett, hogy megtartsa az alacsony adókat, az adókedvezményeket, és amellett is, hogy nemzeti érdekből kiinduló politikát folytasson. A mostani nemzeti konzultáció jelentőségét a világpolitikai fejlemények adják – szögezte le az államtitkár.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultációról tartott sajtótájékoztatón, 2025. november 3-án. (MTI/Purger Tamás)

Brüsszelben háborús készülődés zajlik: folytatni akarják az orosz-ukrán háborút, és annak a finanszírozásában is főszerepet akar vállalni az EU.

Hozzátette, annak ellenére történik ez Brüsszelben, hogy a világpolitikai környezet megváltozott, és az Egyesült Államok – amely korábban támogatta a háborút – ma már a háború befejezéséről beszél.

Hidvéghi Balázs szerint a háború folytatása nemcsak biztonsági, hanem gazdasági kockázatokat is jelent.

Az Európai Unió ugyanis évek óta úgy finanszírozza a háborút, hogy közben romlik a versenyképessége és most már arról van szó, hogy részben adóemeléseket akar, meg akarja emelni a közterheket a tagállamokban, így Magyarországon is, emellett „óriási hitelfelvételre” készül,

ami a tagállamok eladósodását jelentheti.