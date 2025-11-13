Hír TV: Titokban a Tisza képviselőjelöltjeit fotózhatták egy eldugott épületben

A Hír TV híradójának csütörtöki beszámolója szerint többen megerősítették, hogy a Tisza Páet rendezvényt tart egy Budapest III. kerületében található irodaházban, ugyanakkor az oda érkezők nem erősítették meg, hogy valóban ők lennének Magyar Péter képviselőjelöltjei – számolt be a Hírtv.hu.
Az épülethez érkezők közül a legtöbben elzárkóztak a válaszadás elől a Hír TV stábjának. Egyikük annyit mondott:
A sajtóirodához legyenek szívesek fordulni. Nem mondhatok... nem mondok semmit.”
Volt, aki nem reagált a riporter kérdésére, majd a kerítés mögül visszaszólt: „A legnagyszerűbb párt a világon.”
A helyszínen egyébként viszonylag kevesen jelentek meg, a riporter becslése szerint mindössze 10–15 fő vett részt a fotózáson.
A Hír TV stábja mintegy négy órán keresztül figyelte az eseményeket az irodaház körül, de a Tisza Párt részéről semmilyen hivatalos tájékoztatás nem érkezett. Így tehát azt sem tudni, hogy Magyar Péternek végül sikerült-e összegyűjtenie a szükséges számú jelöltet a beharangozott előválasztáshoz.