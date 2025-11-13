Hírlevél

Rendkívüli

Teljes pánikban a rettegő Zelenszkij – ez már a vég kezdete?

Fordulat

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

Magyar Péter

Hír TV: Titokban a Tisza képviselőjelöltjeit fotózhatták egy eldugott épületben

A Hír TV információi szerint ma fotózták a Tisza Párt előválasztási jelöltjeit egy III. kerületi irodaépületben. Egyelőre azonban nem egyértelmű, hogy Magyar Péternek sikerült-e összegyűjteni a szükséges számú jelöltet a beharangozott előválasztáshoz.
Magyar PéterHír TVTisza Pártfotózáselőválasztás

A Hír TV híradójának csütörtöki beszámolója szerint többen megerősítették, hogy a Tisza Páet rendezvényt tart egy Budapest III. kerületében található irodaházban, ugyanakkor az oda érkezők nem erősítették meg, hogy valóban ők lennének Magyar Péter képviselőjelöltjei – számolt be a Hírtv.hu.

Magyar Péter, ukrán kéz, Tisza párt, Titokban fotózzák a Tisza Párt jelöltjeit a III. kerületben
Titokban fotózzák a Tisza Párt jelöltjeit a III. kerületben
 (Fotó: Polyák Attila/Origo)
Fotó: Polyák Attila

Az épülethez érkezők közül a legtöbben elzárkóztak a válaszadás elől a Hír TV stábjának. Egyikük annyit mondott: 

A sajtóirodához legyenek szívesek fordulni. Nem mondhatok... nem mondok semmit.” 

Volt, aki nem reagált a riporter kérdésére, majd a kerítés mögül visszaszólt: „A legnagyszerűbb párt a világon.”

A helyszínen egyébként viszonylag kevesen jelentek meg, a riporter becslése szerint mindössze 10–15 fő vett részt a fotózáson. 

A kutya sem akar tiszás jelölt lenni! – kiderült, miért

A Hír TV stábja mintegy négy órán keresztül figyelte az eseményeket az irodaház körül, de a Tisza Párt részéről semmilyen hivatalos tájékoztatás nem érkezett. Így tehát azt sem tudni, hogy Magyar Péternek végül sikerült-e összegyűjtenie a szükséges számú jelöltet a beharangozott előválasztáshoz.

