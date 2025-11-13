Hír TV: Titokban a Tisza képviselőjelöltjeit fotózhatták egy eldugott épületben

A Hír TV híradójának csütörtöki beszámolója szerint többen megerősítették, hogy a Tisza Páet rendezvényt tart egy Budapest III. kerületében található irodaházban, ugyanakkor az oda érkezők nem erősítették meg, hogy valóban ők lennének Magyar Péter képviselőjelöltjei – számolt be a Hírtv.hu.

Titokban fotózzák a Tisza Párt jelöltjeit a III. kerületben

Fotó: Polyák Attila

Az épülethez érkezők közül a legtöbben elzárkóztak a válaszadás elől a Hír TV stábjának. Egyikük annyit mondott:

A sajtóirodához legyenek szívesek fordulni. Nem mondhatok... nem mondok semmit.”

Volt, aki nem reagált a riporter kérdésére, majd a kerítés mögül visszaszólt: „A legnagyszerűbb párt a világon.”

A helyszínen egyébként viszonylag kevesen jelentek meg, a riporter becslése szerint mindössze 10–15 fő vett részt a fotózáson.