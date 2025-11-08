Hollik István életvezetési tanácsai Magyar Péter számára

Hollik István frappánsan reagált Magyar Péter legújabb kirohanására, mellyel a tegnap lezajlott magyar-amerikai elnöki találkozó kapcsán hergeli tovább a híveit.
Magyar Péter azt állítja, hogy Orbán Viktor Washingtonban eladta Magyarországot – jelezte legutóbbi Facebook-posztjában Hollik István a KDNP országgyűlési képviselője.
Hollik István gyorsan rövidre zárta a dolog, és megállapította azt a régi bölcsességet, mely szerint
gyógyszerre nem szabad alkoholt inni.”
