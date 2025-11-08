Hírlevél

Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

Hollik István

Hollik István életvezetési tanácsai Magyar Péter számára

24 perce
Olvasási idő: 1 perc
Hollik István frappánsan reagált Magyar Péter legújabb kirohanására, mellyel a tegnap lezajlott magyar-amerikai elnöki találkozó kapcsán hergeli tovább a híveit.
Hollik IstvánTisza PártWashington D.C.Orbán ViktorMagyar Péter

Magyar Péter azt állítja, hogy Orbán Viktor Washingtonban eladta Magyarországot – jelezte legutóbbi Facebook-posztjában Hollik István a KDNP országgyűlési képviselője.

Magyar Péter
Magyar Péter
Fotó: Facebook

Hollik István gyorsan rövidre zárta a dolog, és megállapította azt a régi bölcsességet, mely szerint 

gyógyszerre nem szabad alkoholt inni.”

 

