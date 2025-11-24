Hírlevél

Hollik István

Európa vezetői a béke reményét is elutasítják

Hihetetlen, és felháborító! Amikor megint elérhető közelségben van a béke, akkor Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy ez mégse sikerülhessen – mondta el Hollik István, kereszténydemokrata politikus Facebook videó-bejegyzésében.
Az amerikai külügyminiszter Genfben járt, és onnan nyilatkozta azt, hogy az eddigi békefolyamat legsikeresebb tárgyalásán van túl. Most érdekes megnézni, hogy mit reagált erre Európa – hívta fel a figyelmet Hollik István, kereszténydemokrata politikus arra, hogy az európai vezetők a béke reményét is elutasítják.

Hollik Itván: Európa vezetői a béke reményét is elutasítjákBudapest, 2025. szeptember 22.Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-énMTI/Hegedüs Róbert
Hollik István: Európa vezetői a béke reményét is elutasítják
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hollik István: Az egészhez Magyar Péternek egy szava sincs

A politikus sorolta a genfi amerikai–ukrán tárgyalást követően napvilágot látott híreket:

  • Von der Leyen meghúzta a vörös vonalat, Brüsszel nem egyezik bele a békébe,
  • Merz német kancellár nekiment Trumpnak,
  • Weber kiadta a jelszót, európai NATO kell és a háborúk folytatása.

Hollik István a hírek kapcsán így fogalmazott:

„Tehát amikor megint elérhető közelségben van a béke, akkor Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy ez mégse sikerülhessen. Azt mondanom sem kell, hogy az egészhez Magyar Péternek egy szava sincs.”

 

