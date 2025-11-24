Európa vezetői a béke reményét is elutasítják

Hihetetlen, és felháborító! Amikor megint elérhető közelségben van a béke, akkor Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy ez mégse sikerülhessen – mondta el Hollik István, kereszténydemokrata politikus Facebook videó-bejegyzésében.
Az amerikai külügyminiszter Genfben járt, és onnan nyilatkozta azt, hogy az eddigi békefolyamat legsikeresebb tárgyalásán van túl. Most érdekes megnézni, hogy mit reagált erre Európa – hívta fel a figyelmet Hollik István, kereszténydemokrata politikus arra, hogy az európai vezetők a béke reményét is elutasítják.
Hollik István: Az egészhez Magyar Péternek egy szava sincs
A politikus sorolta a genfi amerikai–ukrán tárgyalást követően napvilágot látott híreket:
- Von der Leyen meghúzta a vörös vonalat, Brüsszel nem egyezik bele a békébe,
- Merz német kancellár nekiment Trumpnak,
- Weber kiadta a jelszót, európai NATO kell és a háborúk folytatása.
Hollik István a hírek kapcsán így fogalmazott:
„Tehát amikor megint elérhető közelségben van a béke, akkor Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy ez mégse sikerülhessen. Azt mondanom sem kell, hogy az egészhez Magyar Péternek egy szava sincs.”
