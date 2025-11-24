Az amerikai külügyminiszter Genfben járt, és onnan nyilatkozta azt, hogy az eddigi békefolyamat legsikeresebb tárgyalásán van túl. Most érdekes megnézni, hogy mit reagált erre Európa – hívta fel a figyelmet Hollik István, kereszténydemokrata politikus arra, hogy az európai vezetők a béke reményét is elutasítják.

Hollik István: Európa vezetői a béke reményét is elutasítják

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hollik István: Az egészhez Magyar Péternek egy szava sincs

A politikus sorolta a genfi amerikai–ukrán tárgyalást követően napvilágot látott híreket:

Von der Leyen meghúzta a vörös vonalat, Brüsszel nem egyezik bele a békébe,

Merz német kancellár nekiment Trumpnak,

Weber kiadta a jelszót, európai NATO kell és a háborúk folytatása.

Hollik István a hírek kapcsán így fogalmazott: