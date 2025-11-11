Hollik István: Ha a baloldal teli torokból szid valamit, az biztosan jó

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán egy videós bejegyzésben ironikusan reagált a baloldali gazdasági szakértőknek azokra a kritikáira, amelyek szerint a 3 százalékos vállalkozói hitelprogram nem fenntartható.

A kereszténydemokrata politikus, Hollik István szerint a 3 százalékos vállalkozói hitelprogramot olyan sok baloldali kritika érte, hogy az egyértelműen azt jelzi, hogy a program nagyon jó. Hollik István úgy látja, hogy a piaci adatok is igazolják a kormány hitelprogramos intézkedéseinek a kiemelkedő sikerét Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Hollik István szerint a magyar vállalkozói szféra hatalmas érdeklődést mutat a 3 százalékos kamathitelprogram iránt

Olvasom a híreket, és eszembe jut az a régi, de igaz mondás, hogy ha van egy kormányzati program, amit az ellenzék, a balos szakértők, a liberális közgazdászok vagy a független, objektív sajtó teli torokból támad, na az a program biztos, hogy jó lesz”

– mondta a képviselő, aki külön kitért Surányi Györgyre, a baloldali közgazdászok egyik legismertebb alakjára, aki korábban azt mondta, hogy a kedvezményes vállalkozói hitelek „drognak” számítanak.

Hollik István ezt élesen bírálta, mondván, hogy a valóság rácáfolt ezekre a kritikákra, hiszen a magyar vállalkozói szféra hatalmas érdeklődést mutat a hitelprogram iránt.

Hát úgy látszik, hogy a piac és a vállalkozók a tetteikkel döngölik földbe a liberális közgazdászok véleményeit, hiszen alig 18 nap alatt több mint 240 milliárd forintnyi igénylés érkezett be a 3 százalékos kedvezményes vállalkozói hitelre”

– hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Szerinte a program sikere egyértelmű, mivel a magyar kis- és középvállalkozások bíznak a kormány gazdaságpolitikájában, és élnek azzal a hitel lehetőséggel, amely a működésüket és a munkahelyek megőrzését is segíti.

Hiába minden lejáratási kísérlet, megyünk tovább előre. Hajrá magyar vállalkozások!”

– zárta videóját Hollik István arra utalva, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a vállalkozásbarát, nemzeti gazdaságpolitika mellett.