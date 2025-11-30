Az olcsó energiáról és az egyéni, közösségi szempontokról is folyt a vita tegnap a HírTV Komment extra adásában Hollik István és vitapartnere között. A balliberális Borgula András azon a véleményen volt, hogy őt nem érdekelné, ha nem tudna „színházat csinálni” a következő években, ha leválnánk az olcsó orosz energiáról, ő „mást tenne előre”, ettől még akár boldogabb is lenne.

Hollik István kiosztotta a balliberális vitapartnerét

Fotó: YouTube/HírTV

Hollik István felhívta a figyelmét arra, hogy nem jó dolog, ha valakit az „állam tesz boldoggá”, viszont arra rámutatott, ahogyan a KDNP országgyűlési képviselője fogalmazott:

„Az embereknek segít az a boldogulásban, hogyha olcsó az energia. És az embereknek biztos, hogy segít a boldogulásban és biztonságérzetet ad, hogyha a szomszédban nincs háború. Ezért vagyunk mi a béke álláspontján és ezért működünk együtt energetikai területen Oroszországgal. Ez ilyen egyszerű.”

Hollik István: Orbán Viktor miniszterelnök a magyar nemzetközösség érdekében jár el

Arra is rávilágított Hollik, hogy egy ország vezetésének az egész ország közösségét kell képviselnie és ha egyes úgy is gondolják, hogy nem úgy a helyes, ahogyan azt a kormányzat gondolja, attól még „ez nem elvárható, hogy emberek, magyar emberek milliói ezt az áldozatot meghozzák”.

– hangsúlyozta.