Hollik István

Hollik István: Magyar Péter elvetette a sulykot a titkosszolgálati vádakkal

Hollik István reagált Magyar Péter kijelentéseire, miután a Tisza elnöke azt sugallta, hogy a kormány külföldi titkosszolgálatokkal törhette fel a párt alkalmazását. Hollik István szerint nincs bizonyíték.
Hollik István friss Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Magyar Péter szerint a kormány külföldi titkosszolgálatokkal törhette fel a Tisza alkalmazását. A bejegyzés szerint a politikus „kémsztorikat gyárt”, bizonyíték nélkül. Hollik István azt írta, egy ilyen súlyú vádat csak tényszerű alátámasztással lehetne megfogalmazni.

Hollik István Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza app botránya marad a középpontban

Hollik István bejegyzése szerint eddig két tény biztos: ukrán fejlesztők vettek részt az alkalmazásban, és mintegy 200 ezer magyar felhasználó adata került ki. A kommunikációs igazgató arra is rákérdezett, miért társult GPS-koordináta az adatokhoz, és mire használták ezeket. Azt írta, választ vár arra, hogy követték-e a felhasználók mozgását, és hogy az adatok külföldre kerültek-e.

Szerinte Magyar Péter túlzásba viszi a kémsztorikat

A bejegyzésben Hollik István azt is írta, szerinte Magyar Péter túlzásba vitte a vádakat, és a történetet már a nemzetközi kémtörténetek világához hasonlította. Mint fogalmazott,

a kémsztorikat hagyja inkább Ian Flemingre vagy John Le Carre-ra.

A Tisza adatkezelési botránya miatt a párt korábban elhagyta a saját applikációját, és más felületre költöztette a szavazási infrastruktúrát. A bejegyzéshez a politikus egy mémet is csatolt.

 

