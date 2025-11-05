Hollik István: Miközben New Yorkban a káosz receptje valósul meg, Magyarország a józan ész szigete marad

A közösségi oldalán Hollik István, a Fidesz országgyűlési képviselője arról ír, hogy New Yorkban most először történt meg, hogy egy szélsőbaloldali, Hamász-szimpatizáns politikus lett a város polgármestere.

Hollik István fideszes parlamenti képviselő szerint aggasztó, hogy New York élére egy olyan Izrael-ellenes, szélsőbaloldali politikus került, aki a programjában adóemeléseket, rendőrség-leépítést és migrációtámogatást hirdet (fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)



Hollik István: A baloldali kormányzás hibáinak az árát végül mindig a hétköznapi emberek fizetik meg

Bejegyzésében a fideszes parlamenti képviselő arra figyelmeztetett, hogy Amerika gazdasági központját most egy Izrael-ellenes, radikális kommunista vezeti, aki programjában a baloldali eszmék legveszélyesebb elemeit hirdeti meg.

Új adók a középosztályra, a rendőrség forrásainak elvonása, állami kontroll az ingatlanpiac felett, Izrael bojkottja, és az illegális migráció támogatása”

– sorolta Hollik István a frissen megválasztott amerikai polgármester terveit.

A fideszes politikus szerint a baloldali térnyerés következményei előre borítékolhatók: növekvő bűnözés, menekülő középosztály, elszabaduló antiszemitizmus és a rend helyét átvevő káosz. Hozzátette, hogy a baloldali kormányzás mindig ugyanabba a hibába esik, aminek végül a hétköznapi emberek fizetik meg az árát.

Ahogy mindig, most is a rendes emberek isszák meg a baloldali kísérletezés levét”

– írta Hollik István, aki szerint bár az eset az Egyesült Államokban történt, a tanulság Magyarországra is érvényes:

Ha a szélsőbaloldal hatalomra kerül, mindig ugyanaz történik – adók, megszorítások, káosz, gyűlölet és anarchia.”

A Fidesz politikusa a bejegyzésében ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország ezzel szemben a rend, a béke és a józan ész oldalán áll, és a kormány célja, hogy ez így is maradjon.

Nekünk, magyaroknak éppen ezért kell erősnek maradnunk. Mi a rend, a béke és a józan többség oldalán állunk. Magyarország a józan ész szigete – és az is marad, ha rajtunk múlik”

– fogalmazott Hollik István.