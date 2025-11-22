Hírlevél

Hollik István

Hollik István: Vérfagyasztó, amit a francia vezérkari főnök mondott

3 órája
Azt a garanciát, hogy Magyarország kimarad ebből az elmebajból, csak Orbán Viktor tudja garantálni. Ez a valóság – írta Hollik István Facebook oldalán.
Hollik István

„Ha meg akarjuk védeni a nemzetet el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem vagyunk készen, veszélyben vagyunk” – ezt mondta a francia vezérkari főnök. Hollik István Facebook oldalán reagált a mondatokra.

Hollik István: Ki kell maradni ebből, 75 éve nyerte el mai formáját Budapest – így vált egységgé Buda, Pest és Óbuda, Budapest75, 2025.11.17.
Hollik István: Ki kell maradni ebből
1916, Budapest – Új Köztemető, a „Hősök temetője” (katonai temetkezési helynek, 1903-ban elkülönített parcellák). A háború harmadik évében, a csaknem tízezer katona végső nyughelyénél emelt emlékmű, Körmendi-Frim Jenő szobrászművész és Reiss Zoltán hadnagy, építészmérnök alkotásának avatása, mindenszentek napján
Fotó: Fortepan/Müllner János

„Vérfagyasztó két dolog miatt is. Ezt nem akárki hanem Európa második legnagyobb hatalmának – ami atomhatalom – legfőbb katonája nyilatkozta. Európa abszolút a háborúra készül.

Olyan pszichózisban vannak, ami miatt előbb gondolnak a gyermekek halálba küldésére, mint a békére”

– írta Hollik.

Hollik István: Ki kell maradni ebből az elmebajból

„Képzeljük el ha ebben a sodródásban nem próbálná senki nyomni a féket, Képzeljük el hogy Magyarország Brüsszelből diktált politikát folytat és megindulunk mi is ebben az őrületben. Ez még gondolatban is szörnyű. Nem szabad hagyni hogy így legyen.

Orbán Viktor: Európa előtt két út áll

Hiába hisszük, hogy nem a béke a legfontosabb ügy, de azt a garanciát hogy Magyarország kimarad ebből az elmebajból pedig csak Orbán Viktor tudja garantálni. Ez a valóság”

– hangsúlyozta a politikus.

