Hollik István: Vérfagyasztó, amit a francia vezérkari főnök mondott

„Ha meg akarjuk védeni a nemzetet el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem vagyunk készen, veszélyben vagyunk” – ezt mondta a francia vezérkari főnök. Hollik István Facebook oldalán reagált a mondatokra.
„Vérfagyasztó két dolog miatt is. Ezt nem akárki hanem Európa második legnagyobb hatalmának – ami atomhatalom – legfőbb katonája nyilatkozta. Európa abszolút a háborúra készül.
Olyan pszichózisban vannak, ami miatt előbb gondolnak a gyermekek halálba küldésére, mint a békére”
– írta Hollik.
Hollik István: Ki kell maradni ebből az elmebajból
„Képzeljük el ha ebben a sodródásban nem próbálná senki nyomni a féket, Képzeljük el hogy Magyarország Brüsszelből diktált politikát folytat és megindulunk mi is ebben az őrületben. Ez még gondolatban is szörnyű. Nem szabad hagyni hogy így legyen.
Hiába hisszük, hogy nem a béke a legfontosabb ügy, de azt a garanciát hogy Magyarország kimarad ebből az elmebajból pedig csak Orbán Viktor tudja garantálni. Ez a valóság”
– hangsúlyozta a politikus.