Horn Gábor kirobbantotta a botrányt – ilyeneket mondott a vidékiekről és a magyarokról

Ismét betekintést kaphattunk a stuttgarti Tisza-sziget online rendezvényén abba a gondolkodásmódba, amely évtizedek óta jellemzi a balliberális politikai elitet: „mélységes lenézés a magyar emberek iránt, a demokrácia félreértelmezése, és a migráció feltétel nélküli támogatása” – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.
Az egyik előadó Horn Gábor egykori SZDSZ-es politikus, a Soros Alapítvány volt oktatási programvezetője, Republikon Intézet vezetője. A baloldali elemző kezdésként arról értekeztt, a hármas népszavazás tette tönkre az egészségügyi „reformokat.”
Ha a magyar társadalom nem akar többet fizetni az egészségügyért, akkor ők népszavazást indítanak a vizitdíj ellen, erre már nem kell senkinek emlékezni. Én jól emlékszem, mert ez tette tönkre a magyar egészségügyi reformot
– fogalmazott.
Az emberek hibája, hogy nemet mondtak a vizitdíjra
A tűzfalcsoport rámutatott, Horn szerint a népszavazás hibája, hogy az emberek nemet mondtak a vizitdíjra. Mint írták, logikája világos: nem engedné, hogy bizonyos kérdésekben a nép döntsön, mert benne van a pakliban, hogy az számukra kedvezőtlen lesz. A baloldali elemző azt is hosszasan ecsetelte, hogy a baloldali kormányok idején szükségszerű volt a tandíj, a vizitdíj és minden, amit a nép elutasított. A jelenlegi kormánypártok 2006–2010 közötti ellenzéki politizálásáról pedig lényegében
úgy vélte, nem az volt a baj, hogy az SZDSZ–MSZP kormányzás alkalmatlan, arrogáns és a választók akaratával szembe menő volt, hanem az, hogy a Fidesz „megakadályozta” a reformjaikat.
Horn tehát ma is úgy látja: nem maga az MSZP–SZDSZ kormány hibázott — hanem a magyarok, akik nem kértek a tandíjból, nem kértek a vizitdíjból, és nem kértek az egészségügy liberális „modernizálásából”. A Tűzfalcsoport emlékeztetett: ez a gondolkodásmód kísértetiesen rímel arra, amit egy szintén Tisza-szigetes rendezvényen Tarr Zoltán is megfogalmazott: az egészségügyben strukturális átalakításokra van szükség, és az oktatásnál is „bele kell nyúlni a rendszerbe”. Vagyis pontosan azokon a területeken változtatna, amelyeknél az MSZP-SZDSZ 15 évvel ezelőtt már megpróbálkozott a maga társadalomidegen „reformjaival”.
Horn Gábor tájékozatlannak tartja a falusiakat
A beszélgetésben a baloldali elemző a falusiakra is szánt néhány percet: szerinte többségük azért Fidesz-szavazó mert tájékozatlan és azért nem támogatják a baloldal migrációpárti politikáját, mert nem a megfelelő felületekről tájékozódnak. Ezzel gyakorlatilag hülyének nézi a magyar vidéket – azt a vidéket, amely tisztán látja, mi történik Nyugat-Európában, és nem kér belőle.
Tehát a legnagyobb kárt az orbáni világ a fejekben okozta. Viszonylag hamar és nagy károkat. Tehát abban változtatni például, hogy a bevándorló az nem ellenség. Egy olyan társadalomban, ahol kell, hogy legyen bevándorló. Magyarország nem fog tudni meglenni fiatal bevándorlók nélkül, egy elöregedett társadalom
– fogalmazott.
A probléma szerint nem a bevándorlással van, hanem a magyar társadalommal
A blog rámutatott, a kijelentés több szempontból is árulkodó. Kifejtették: egyrészt Horn szerint nem a tömeges migráció, az azzal járó terrorizmus, az európai nagyvárosokban kialakult párhuzamos társadalmak, a no-go zónák, a növekvő bűnözés vagy a nők elleni erőszakos cselekmények. A probléma szerinte az, hogy a magyarok ezt nem akarják, vagyis a hiba a társadalomban van.
„A Soros-hálózathoz kötődő politikusok gondolkodásmódja tehát mit sem változott: ugyanazt a lekezelő, elitista szemléletet képviselik, amely 2015-ben is teljesen vak volt a migráció veszélyeire. Ami változott, az legfeljebb annyi, hogy ma már nyíltabban mondják ki: nem a migrációval van baj — hanem a magyarokkal, akik nem kérnek belőle” – összegzett a Tűzfalcsoport.