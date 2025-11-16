Horn Gábor kirobbantotta a botrányt – ilyeneket mondott a vidékiekről és a magyarokról

Ismét betekintést kaphattunk a stuttgarti Tisza-sziget online rendezvényén abba a gondolkodásmódba, amely évtizedek óta jellemzi a balliberális politikai elitet: „mélységes lenézés a magyar emberek iránt, a demokrácia félreértelmezése, és a migráció feltétel nélküli támogatása” – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Horn Gábor, a Republikon Intézet igazgatója volt a vendég a stuttgarti Tisza-sziget online rendezvényén (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Az egyik előadó Horn Gábor egykori SZDSZ-es politikus, a Soros Alapítvány volt oktatási programvezetője, Republikon Intézet vezetője. A baloldali elemző kezdésként arról értekeztt, a hármas népszavazás tette tönkre az egészségügyi „reformokat.”

Ha a magyar társadalom nem akar többet fizetni az egészségügyért, akkor ők népszavazást indítanak a vizitdíj ellen, erre már nem kell senkinek emlékezni. Én jól emlékszem, mert ez tette tönkre a magyar egészségügyi reformot

– fogalmazott.

Az emberek hibája, hogy nemet mondtak a vizitdíjra

A tűzfalcsoport rámutatott, Horn szerint a népszavazás hibája, hogy az emberek nemet mondtak a vizitdíjra. Mint írták, logikája világos: nem engedné, hogy bizonyos kérdésekben a nép döntsön, mert benne van a pakliban, hogy az számukra kedvezőtlen lesz. A baloldali elemző azt is hosszasan ecsetelte, hogy a baloldali kormányok idején szükségszerű volt a tandíj, a vizitdíj és minden, amit a nép elutasított. A jelenlegi kormánypártok 2006–2010 közötti ellenzéki politizálásáról pedig lényegében

úgy vélte, nem az volt a baj, hogy az SZDSZ–MSZP kormányzás alkalmatlan, arrogáns és a választók akaratával szembe menő volt, hanem az, hogy a Fidesz „megakadályozta” a reformjaikat.

Horn tehát ma is úgy látja: nem maga az MSZP–SZDSZ kormány hibázott — hanem a magyarok, akik nem kértek a tandíjból, nem kértek a vizitdíjból, és nem kértek az egészségügy liberális „modernizálásából”. A Tűzfalcsoport emlékeztetett: ez a gondolkodásmód kísértetiesen rímel arra, amit egy szintén Tisza-szigetes rendezvényen Tarr Zoltán is megfogalmazott: az egészségügyben strukturális átalakításokra van szükség, és az oktatásnál is „bele kell nyúlni a rendszerbe”. Vagyis pontosan azokon a területeken változtatna, amelyeknél az MSZP-SZDSZ 15 évvel ezelőtt már megpróbálkozott a maga társadalomidegen „reformjaival”.