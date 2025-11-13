Egy újabb celebről derült ki, hogy droghasználó és nem csak a dalaiban ír róla újra és újra. Az, ByeAlexnél kokaint fogyaszt, az ő baja. De az már baj, hogy visszatérő téma is a kábítószerfogyasztás a dalaiban, több szézezer követőjének pedig ez példa lehet – reagált Horváth László kábítószerellenes kormánybiztos arra, hogy ByeAlex drogbotrányba keveredett, a zenésznél házkutatást tartottak, amely során drogot találtak.

Ez nem cenzúra, de felelősséggel tartozik mindenki

A kormánybiztos egyben elárulta, eddig nyolcezer büntetőeljárás indult március óta, mióta a Delta akció keretében, ezen pedig fenakadnak olykor celebek is.

Ugyanakkor megjegyzi, volt egy jó mondata az előadónak, hogy ebben bizony ne kövessék őt, de az még jobb lenne, ha meg is mutatná, hogy már nem szerhasználó.

A kormánybiztos rámutatott, népszerű lett a drogot népszerűsíteni, mert ebben van a pénz. – A szülők sokszor nincsenek tisztában azzal, mivel találkozik a gyerek napi szinten, nem is értik ezeket a szövegeket, nem tudják, hogy a dalszövegek tele vannak bújtatott kábítószer elnevezésekkel, a kábítószerkereskedelem is berendezkedett ebbe az iparba. Szó sincs cenzúráról, mindenki azt mond, amit akar, de legyen tisztában azzal, hogy felelőssége van, de amikor több százezer fiatal hallgatja azt, hogy szívott-e már eleget, majd ő emiatt bajba kerül, akkor a család meg csak néz – jelezte, hozzátéve, hogy pár héttel ezelőtt például 61 helyszínen csaptak le és számoltak fel egy teljes hálózatot, akiknél kriptovalutában történt a pénzmozgás – ismertette.

A fogyasztóból akár gyilkos is válhat

– Fontos, hogy legyen egy társadalmi elutasítás azzal kapcsolatban, hogy a kábítószer az alapjog és a szabadságjog. Minden egyes kábítószerre kiadott forint a szervezett bűnözés zsebeibe megy, ezzel nem akarunk együtt élni. Idehaza még nincs olyan fertőzöttségi állapot, amit nem lehet visszaszorítani idejében – húzta alá.

A budapesti drograzziával kapcsolatban elmondta, nem véletlenül erre a szórakozóhelyre mentek a rendőrök. – Ha valaminek az előállítása törvénytelen, akkor a fogyasztása sem lehet legális – hívta fel a figyelmet. Szerinte a szigorításnak van egy elrettentő ereje és az intézkedésnek hála sokan visszafogták magukat.