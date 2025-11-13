Egy újabb celebről derült ki, hogy droghasználó és nem csak a dalaiban ír róla újra és újra. Az, ByeAlexnél kokaint fogyaszt, az ő baja. De az már baj, hogy visszatérő téma is a kábítószerfogyasztás a dalaiban, több szézezer követőjének pedig ez példa lehet – reagált Horváth László kábítószerellenes kormánybiztos arra, hogy ByeAlex drogbotrányba keveredett, a zenésznél házkutatást tartottak, amely során drogot találtak.
Ez nem cenzúra, de felelősséggel tartozik mindenki
A kormánybiztos egyben elárulta, eddig nyolcezer büntetőeljárás indult március óta, mióta a Delta akció keretében, ezen pedig fenakadnak olykor celebek is.
Ugyanakkor megjegyzi, volt egy jó mondata az előadónak, hogy ebben bizony ne kövessék őt, de az még jobb lenne, ha meg is mutatná, hogy már nem szerhasználó.
A kormánybiztos rámutatott, népszerű lett a drogot népszerűsíteni, mert ebben van a pénz. – A szülők sokszor nincsenek tisztában azzal, mivel találkozik a gyerek napi szinten, nem is értik ezeket a szövegeket, nem tudják, hogy a dalszövegek tele vannak bújtatott kábítószer elnevezésekkel, a kábítószerkereskedelem is berendezkedett ebbe az iparba. Szó sincs cenzúráról, mindenki azt mond, amit akar, de legyen tisztában azzal, hogy felelőssége van, de amikor több százezer fiatal hallgatja azt, hogy szívott-e már eleget, majd ő emiatt bajba kerül, akkor a család meg csak néz – jelezte, hozzátéve, hogy pár héttel ezelőtt például 61 helyszínen csaptak le és számoltak fel egy teljes hálózatot, akiknél kriptovalutában történt a pénzmozgás – ismertette.
A fogyasztóból akár gyilkos is válhat
– Fontos, hogy legyen egy társadalmi elutasítás azzal kapcsolatban, hogy a kábítószer az alapjog és a szabadságjog. Minden egyes kábítószerre kiadott forint a szervezett bűnözés zsebeibe megy, ezzel nem akarunk együtt élni. Idehaza még nincs olyan fertőzöttségi állapot, amit nem lehet visszaszorítani idejében – húzta alá.
A budapesti drograzziával kapcsolatban elmondta, nem véletlenül erre a szórakozóhelyre mentek a rendőrök. – Ha valaminek az előállítása törvénytelen, akkor a fogyasztása sem lehet legális – hívta fel a figyelmet. Szerinte a szigorításnak van egy elrettentő ereje és az intézkedésnek hála sokan visszafogták magukat.
Horváth László kábítószerellenes kormánybiztos a hétvégi budapesti drograzzia részleteiről beszél, míg Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a háborúellenes országjárás kulisszatitkaiba avat be az Igazság órája című műsorban.
Horváth László rámutatott, a társadalom több mint 90 százaléka támogatja a kormány drogpolitikáját. A vidéki és hátrányos helyzetben élők kábítószerhelyzetéről elmondta, ők azok, akik a legveszélyeztetebbek, sok helyen a kiskorúak és fiatalok mellett a szülők is drogoznak, és őket, illetve a példaképeiket próbálják lemásolni.
Most mindenütt a kristály az egyeduralkodó, mert nem csak az egészséget teszi tönkre, hanem megjósolhatatlan reakciókat vált ki, a fogyasztóból így akár gyilkos is lehet. Ez történt a miskei gyermekgyilkosságnál is.”
– fogalmazott.
Magyar Péter Orbán Viktor akar lenni, szeretne egy olyan pártot, mint a Fidesz
A műsor második felében Nagy János volt a vendég, aki a háborúellenes gyűléssorozat kapcsán elmondta, öt helyszínen lesznek jelen. – Meg kell mutassuk a világnak, hogy Magyarország többsége a háborúellenes. Digitális Polgári Kör tagokat várunk, ezeken a helyeken, amelyeket választottunk, sok DPK-s tag van, akikkel érdemes találkozni. Helyi művészek, politikusok is csatlakoznak az eseményekhez – jelezte a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár kiemelve, Orbán Viktor miniszterelnök is jelen lesz ezeken a háborúellenes találkozókon.
Nagy János reagált arra is, hogy a háborúellenes találkozókra Magyar Péter is készülődik már, hogy a tőle megszokott módon balhézzon. – Ez egy balhés fickó, egy botrányhős, aki felvette a feleségét, majd elvitte az erről szóló hangfelvételt ügyészségre. Magyar Péter Orbán Viktor akar lenni, és szeretne olyan pártot, mint a Fidesz, de ő nem Orbán Viktor, és nincs is olyan pártja mint a Fidesz – húzta alá.
Az államtitkár szerint fontos feltenni azt a kérdést is, hogyan lehetne rábízni a kormányt vagy az itt élő emberek sorsát egy olyan emberre, aki a saját szimpatizánsai adatait sem tudja megóvni. – Egy mentális betegségektől szenvedő ember, nagyon óvatosnak kell lennünk vele – mutatott rá.
A migrációs paktum kapcsán felidézték, ma van a tizedik évfordulója a párizsi terrortámadásnak, mire groteszk módon az Európai Bizottság ezen a héten élesítette a migrációs paktumot. – Ahelyett, hogy lezárnánk azt a rést, ahol bejött a víz a hajón, szét akarjuk hordani a vizet vödrökkel. Ez pedig nem működik, és olyan országokat sodor bajba, ahol még nincs migrációs probléma. Az utolsó erőnkig ellen kell állni. Ám amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig nem hagyjuk a migrációt – jelezte Nagy János.