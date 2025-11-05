Bóka János az Igazság órája műsorában: A Bizottság Ukrajna érdekeit képviseli a tagállamokkal szemben

Az Igazság órája a Józan ész YouTube-csatorna új zászlóshajója lesz – jelentette be Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője. A reggeli élő műsor mellett délután Bende Balázs vezeti az Igazság nyomában című elemző beszélgetéseket, míg Ibolya Csenge saját, beszélgetős sorozattal készül.

Németh Balázs, az Igazság órája műsorvezetője

Fotó: Facebook

„Minden nap beindítjuk a közéleti motort – a politikusok nem várják meg, hogy mások tematizálják a napot, mi magunk alakítjuk a közbeszédet”

– fogalmazott Németh az új műsorról.

Cikkünk frissül…

Az Igazság órája előtt egy mondat a megdöbbentő esetről

„Magyar Péter ezüst tálcán átadta az ukránoknak 200 ezer magyar ember személyes adatait. A Tiszával még a saját támogatói is rosszul járnak”

– hívta fel a figyelmet az Igazság órája szerdai műsora előtt Németh Balázs.

Ukrajna európai uniós csatlakozásáról

Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter Ukrajna csatlakozásával, amellyel kapcsolatban már a 2030-as és 2028-as dátum is elhangzik, elmondta:

„A Bizottság egyértelműen irreális célokat fogalmaz meg Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban."

Az ukrán elnök szerint nekik már nem kell teljesíteni semmit a csatlakozáshoz – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy Zelenszkij Magyarországtól vár ajánlatot, ezzel kapcsolatban hengsúlyozta, Magyarország nem tartozik Ukrajnának,

„valószínűleg Zelenszkij elnök figyelmét elkerülte, hogy Magyarország stratégiai partnerségben van Ukrajnával.”

– hívta fel a figyelmet.

„Magyarország ezt az ajánlatot tette le az asztalra, ezt kérjük mérlegelni. A csatlakozáshoz egyhangú döntésre van szükség. Eddig is így volt, ezután is így lesz.

Magyarország ebben a folyamatban a saját nemzeti érdekeit képviseli azért, mert ezt helyettünk szemmel láthatólag senki nem teszi meg.

A Bizottság úgy látszik, itt az ukrán érdekeket képviseli az uniós tagállami érdekekkel szemben”

– mondta el a miniszter.

Magyarországot nem Ukrajna védi meg

A műsorban elhangzott:

Zelenszkij azt mondta, Orbán Viktor és Magyarország tehet róla, hogy Ukrajna nem csatlakozhat azonnal az Európai Unióhoz, mert a magyar miniszterelnök Putyin érdekeit védi. Az ukrán elnök azt is mondta, Magyarországtól vár ajánlatot.