Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik – most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

Bayer Zsolt

Kiderül, mit gondol Bayer Zsolt a tiszás megszorítócsomagról

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bayer Zsolttal indul a nap az Igazság órája szerdai adásában, ahol a Magyar Nemzet publicistájával Németh Balázs beszélget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bayer ZsolttiszásIgazság órájaTiszaszájkosárNémeth BalázsMagyar Péter

Bayer Zsolt az Igazság órája szerdai vendége, az adásban beszélnek a Tisza 1300 milliárd forintos baloldali megszorítócsomagjáról is, valamint arról, hogy Magyar Péter szájkosarat tett a tiszásokra, de eőltte 10000 jelentkezővel beszélt fél év alatt.

A Magyar Nemzet publicistája elsőként közölte, van kutyája és macskája is, ami a Tiszás adótervek szerint évente 36 ezer forintot kellene fizetnie. Közölte, összeáll a konglomerátum, és a terv az, hogy vegyük el pénzt attól akinek van. 

A párt 1300 milliárdos megszorítócsomagjáról azt mondta, Gyurcsány Ferenc is az ember eszébe jut, ő mondta, hogy "nem kell félni, nem fog fájni".

 – Mikor mondott igazat Magyar Péter, aki azzal kezdte, soha nem lesz politikus, aztán az lett. Ki hisz neki még? – tette fel a kérdést. Felidézték, az Európai Parlamentbe is kiment, és azt állítja, dolgozik, és részt vesz az üléseken, de ez sem igaz.

Magyar Péter pedig most azzal védekezik, Orbán Viktor vett ki 1300 milliárdot a magyar emberek zsebéből, mire Bayer Zsolt felsorolta, mi mindent vezetett be a jelenlegi kormány a családok, a gyerekes anyák érdekében. 

A publicista a 444- ről azt mondta, 

ők saját magukat liberálisnak nevezik, de a mai liberalizmus távol áll a klasszikustól, ami a feudalizmus megszüntetése érdekében a nemzetállamok védelmében jött létre. 

Háború és béke

Mint mondta, az európaiak próbálják megfúrni a béketervet, miközben százerek hallnak meg. – Egy ukrán tábornok szerint 2 percenként dezertál egy ukrán katona, mert ez az egyetlen esély a túlélésre, és máig  360 ezer katona dezertál. Kérdés, mi a mesterterv, kivel akar Zelenszkij harcolni, miről beszél a francia vezérkari főnök, amikor a gyerekeink halálát vetíti előre, és mit jelent az, hogy 2029-ig az oroszok felkészülnek – sorolta. Hozzátette, 

Oroszország a büdös életben nem támadt rá Európára, mindig fordítva történt.

 – Igaz, egyszer a Szovjetunió a 2. világháborúban az oroszok hátbatámadták a lengyeleket. 

Jelezte, a Népszava szerzője most azt írja, a nyugat és az Egyesület Államok mindig betartotta az egyezményeket, mire ellenpéldaként említette Irakot, Iránt, a volt Jugoszláviát, most viszont minkenki lobogtatja trianont. Hozzátette, a Népszava ominózus cikkének írója Tisza-sziget tag.

Folyik a Tisza jelölt-jelöltállítás 

Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán csak 2. helyen jutottak tovább, ami Bayer szerint egy halvány reménysugár a fekete éjszakában. – Bohózat az egész kiválasztás,  nem a Tisza-szigetek szavaznak, hanem Magyar Péter dönt – mondta, hozzátéve, 

az sem szerencsés, hogy Tarr Zoltán a Tiktok csatornáján kulisszatitkokat is ígért.  

Arról is szó volt, hogy Ruszin-Szendi szerint Orbán a saját párttársaitól fél, és titkoban hosszabbította meg elnöki mandátumát. – Tőlem nem fél – mondta Bayer.

Felidézte, Magyar már 2024 tavasza óta ígérte a jelölteket, majd előállt a bohózattal, és kérte is a sajtót, nem kérdezzék a jelölt-jelölteket, aki le is tiltott minden nyilatkozatról, noha korábban azt nemvezte normálisnak, hogy ez párt emberivel lehessen beszélgetni. 

– Ezek a jelöltek közszereplők, azért szavaznak rájuk, hogy majd őket képviseljék. Ezért nyilatkoznod kell. Ehhez képest Magyar Péter mindenkit letilt – 

fogalmazott.

Azon is jót derült Bayer, hogy 

Magyar Péter saját bevallása szerint is minden nap 54 órát töltött a jelöltek meghallgatásával.

Az egyik Heves vármegyei, egri jelöltről, aki kiesett az első fordulóban kiderült, ő volt az egyetlen, akinek köze volt a vármegyéhez és Egerhez. Ráadásul ő volt a legnépszerűbb. – Ebből is látszik, hogy kamu az egész – mondta.

Szekta védi Magyar Pétert

Szóba került Bajnai Gordon volt kabinetfőnöke volt a Partizán vendége a jelöltek bejelentésekor, ahol nüansznyi nünükének nevezte a tiszás terveket, valamint Magyari Péter, aki azt mondta, ha nem nyer a Tisza, akkor fel kell gyújtani a Karmelitát, mire Bayer azt mondta, ezek bolsik, és ez már nem vicc. 

– Magyari Pétert államrend elleni bűncselekményre való erőszakos felhívás miatt be kéne vinni.

 Ez egy gazember – hangsúlyozta.

Bayer Zsolt szerint ez az egész egy szekta, mert a normális ember átlátna Magyar Péteren,  és azon, hogy erőszakos a nőkkel, így volt feleségével szemben is. – Beszűkült tudat, és arra, hogy ez a pszichopata miért védett, miért pereg le a szektában, Tölgyessy Péter mondta jól: "védi a remény pajzsa". 16 éve ellenzékben vannak, és Magyar Péter most az utolsó remény. 

Ha kamerák előtt pofozná fel a gyerekeit, verné a nőjét, akkor sem történne semmi, mert ő a "remény"

– mondta Bayer Zsolt, hozzátéve, mind ugyanaz, csak most tényleg összeáltak, mert ez az utolsó remény.

Végül Magyar Péter gereblyézéséről és süti sütéséről beszéltek. – Gyűjtést kéne indítani Magyra Péternek, mert úgy tűnik, Magyar Péternek csak egy ruhája van – viccelődött, majd elmondta, ha az ember főz, a főzés meglátszik a konyhán, Magyar Péter konyhája pedig egy részecskegyorsítónál is sterilebb. 

 

– Létezik a földön még egy ilyen nyomorult kamukép? Ócska, aljas hazugság, amire csak egy ilyen pszichopata képes

 – vélekedett Bayer Zsolt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!