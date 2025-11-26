Kiderül, mit gondol Bayer Zsolt a tiszás megszorítócsomagról

Bayer Zsolt az Igazság órája szerdai vendége, az adásban beszélnek a Tisza 1300 milliárd forintos baloldali megszorítócsomagjáról is, valamint arról, hogy Magyar Péter szájkosarat tett a tiszásokra, de eőltte 10000 jelentkezővel beszélt fél év alatt.

A Magyar Nemzet publicistája elsőként közölte, van kutyája és macskája is, ami a Tiszás adótervek szerint évente 36 ezer forintot kellene fizetnie. Közölte, összeáll a konglomerátum, és a terv az, hogy vegyük el pénzt attól akinek van.

A párt 1300 milliárdos megszorítócsomagjáról azt mondta, Gyurcsány Ferenc is az ember eszébe jut, ő mondta, hogy "nem kell félni, nem fog fájni".

– Mikor mondott igazat Magyar Péter, aki azzal kezdte, soha nem lesz politikus, aztán az lett. Ki hisz neki még? – tette fel a kérdést. Felidézték, az Európai Parlamentbe is kiment, és azt állítja, dolgozik, és részt vesz az üléseken, de ez sem igaz.

Magyar Péter pedig most azzal védekezik, Orbán Viktor vett ki 1300 milliárdot a magyar emberek zsebéből, mire Bayer Zsolt felsorolta, mi mindent vezetett be a jelenlegi kormány a családok, a gyerekes anyák érdekében.

A publicista a 444- ről azt mondta,

ők saját magukat liberálisnak nevezik, de a mai liberalizmus távol áll a klasszikustól, ami a feudalizmus megszüntetése érdekében a nemzetállamok védelmében jött létre.

Háború és béke

Mint mondta, az európaiak próbálják megfúrni a béketervet, miközben százerek hallnak meg. – Egy ukrán tábornok szerint 2 percenként dezertál egy ukrán katona, mert ez az egyetlen esély a túlélésre, és máig 360 ezer katona dezertál. Kérdés, mi a mesterterv, kivel akar Zelenszkij harcolni, miről beszél a francia vezérkari főnök, amikor a gyerekeink halálát vetíti előre, és mit jelent az, hogy 2029-ig az oroszok felkészülnek – sorolta. Hozzátette,

Oroszország a büdös életben nem támadt rá Európára, mindig fordítva történt.

– Igaz, egyszer a Szovjetunió a 2. világháborúban az oroszok hátbatámadták a lengyeleket.

Jelezte, a Népszava szerzője most azt írja, a nyugat és az Egyesület Államok mindig betartotta az egyezményeket, mire ellenpéldaként említette Irakot, Iránt, a volt Jugoszláviát, most viszont minkenki lobogtatja trianont. Hozzátette, a Népszava ominózus cikkének írója Tisza-sziget tag.