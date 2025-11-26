Kiderül, mit gondol Bayer Zsolt a tiszás megszorítócsomagról

Bayer Zsolt az Igazság órája szerdai vendége, az adásban beszélnek a Tisza 1300 milliárd forintos baloldali megszorítócsomagjáról is, valamint arról, hogy Magyar Péter szájkosarat tett a tiszásokra, de eőltte 10000 jelentkezővel beszélt fél év alatt.
A Magyar Nemzet publicistája elsőként közölte, van kutyája és macskája is, ami a Tiszás adótervek szerint évente 36 ezer forintot kellene fizetnie. Közölte, összeáll a konglomerátum, és a terv az, hogy vegyük el pénzt attól akinek van.
A párt 1300 milliárdos megszorítócsomagjáról azt mondta, Gyurcsány Ferenc is az ember eszébe jut, ő mondta, hogy "nem kell félni, nem fog fájni".
– Mikor mondott igazat Magyar Péter, aki azzal kezdte, soha nem lesz politikus, aztán az lett. Ki hisz neki még? – tette fel a kérdést. Felidézték, az Európai Parlamentbe is kiment, és azt állítja, dolgozik, és részt vesz az üléseken, de ez sem igaz.
Magyar Péter pedig most azzal védekezik, Orbán Viktor vett ki 1300 milliárdot a magyar emberek zsebéből, mire Bayer Zsolt felsorolta, mi mindent vezetett be a jelenlegi kormány a családok, a gyerekes anyák érdekében.
A publicista a 444- ről azt mondta,
ők saját magukat liberálisnak nevezik, de a mai liberalizmus távol áll a klasszikustól, ami a feudalizmus megszüntetése érdekében a nemzetállamok védelmében jött létre.
Háború és béke
Mint mondta, az európaiak próbálják megfúrni a béketervet, miközben százerek hallnak meg. – Egy ukrán tábornok szerint 2 percenként dezertál egy ukrán katona, mert ez az egyetlen esély a túlélésre, és máig 360 ezer katona dezertál. Kérdés, mi a mesterterv, kivel akar Zelenszkij harcolni, miről beszél a francia vezérkari főnök, amikor a gyerekeink halálát vetíti előre, és mit jelent az, hogy 2029-ig az oroszok felkészülnek – sorolta. Hozzátette,
Oroszország a büdös életben nem támadt rá Európára, mindig fordítva történt.
– Igaz, egyszer a Szovjetunió a 2. világháborúban az oroszok hátbatámadták a lengyeleket.
Jelezte, a Népszava szerzője most azt írja, a nyugat és az Egyesület Államok mindig betartotta az egyezményeket, mire ellenpéldaként említette Irakot, Iránt, a volt Jugoszláviát, most viszont minkenki lobogtatja trianont. Hozzátette, a Népszava ominózus cikkének írója Tisza-sziget tag.
Folyik a Tisza jelölt-jelöltállítás
Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán csak 2. helyen jutottak tovább, ami Bayer szerint egy halvány reménysugár a fekete éjszakában. – Bohózat az egész kiválasztás, nem a Tisza-szigetek szavaznak, hanem Magyar Péter dönt – mondta, hozzátéve,
az sem szerencsés, hogy Tarr Zoltán a Tiktok csatornáján kulisszatitkokat is ígért.
Arról is szó volt, hogy Ruszin-Szendi szerint Orbán a saját párttársaitól fél, és titkoban hosszabbította meg elnöki mandátumát. – Tőlem nem fél – mondta Bayer.
Felidézte, Magyar már 2024 tavasza óta ígérte a jelölteket, majd előállt a bohózattal, és kérte is a sajtót, nem kérdezzék a jelölt-jelölteket, aki le is tiltott minden nyilatkozatról, noha korábban azt nemvezte normálisnak, hogy ez párt emberivel lehessen beszélgetni.
– Ezek a jelöltek közszereplők, azért szavaznak rájuk, hogy majd őket képviseljék. Ezért nyilatkoznod kell. Ehhez képest Magyar Péter mindenkit letilt –
fogalmazott.
Azon is jót derült Bayer, hogy
Magyar Péter saját bevallása szerint is minden nap 54 órát töltött a jelöltek meghallgatásával.
Az egyik Heves vármegyei, egri jelöltről, aki kiesett az első fordulóban kiderült, ő volt az egyetlen, akinek köze volt a vármegyéhez és Egerhez. Ráadásul ő volt a legnépszerűbb. – Ebből is látszik, hogy kamu az egész – mondta.
Szekta védi Magyar Pétert
Szóba került Bajnai Gordon volt kabinetfőnöke volt a Partizán vendége a jelöltek bejelentésekor, ahol nüansznyi nünükének nevezte a tiszás terveket, valamint Magyari Péter, aki azt mondta, ha nem nyer a Tisza, akkor fel kell gyújtani a Karmelitát, mire Bayer azt mondta, ezek bolsik, és ez már nem vicc.
– Magyari Pétert államrend elleni bűncselekményre való erőszakos felhívás miatt be kéne vinni.
Ez egy gazember – hangsúlyozta.
Bayer Zsolt szerint ez az egész egy szekta, mert a normális ember átlátna Magyar Péteren, és azon, hogy erőszakos a nőkkel, így volt feleségével szemben is. – Beszűkült tudat, és arra, hogy ez a pszichopata miért védett, miért pereg le a szektában, Tölgyessy Péter mondta jól: "védi a remény pajzsa". 16 éve ellenzékben vannak, és Magyar Péter most az utolsó remény.
Ha kamerák előtt pofozná fel a gyerekeit, verné a nőjét, akkor sem történne semmi, mert ő a "remény"
– mondta Bayer Zsolt, hozzátéve, mind ugyanaz, csak most tényleg összeáltak, mert ez az utolsó remény.
Végül Magyar Péter gereblyézéséről és süti sütéséről beszéltek. – Gyűjtést kéne indítani Magyra Péternek, mert úgy tűnik, Magyar Péternek csak egy ruhája van – viccelődött, majd elmondta, ha az ember főz, a főzés meglátszik a konyhán, Magyar Péter konyhája pedig egy részecskegyorsítónál is sterilebb.
– Létezik a földön még egy ilyen nyomorult kamukép? Ócska, aljas hazugság, amire csak egy ilyen pszichopata képes
– vélekedett Bayer Zsolt.