Indul az Igazság órája – Deutsch Tamás a hétfői vendég

Hétfő reggel 7:30-tól új korszak kezdődik a műsor életében – jelentette be a Fidesz frakciószóvivője, Németh Balázs. A névváltás ellenére marad a kemény hangnem és a politikai humor:
Jót nevetünk Magyar Péter etikai kódexén”
– írja Németh, valamint górcső alá veszik a Tisza Párt nyugdíjcsökkentési terveit és az Európai Unió háborús készülődését.
Kövesse nálunk az Igazság óráját Németh Balázzsal és Deutsch Tamással!
Németh Balázs: bővül a Józan ész világa – indul az Igazság órája
Az Igazság órája a Józan ész YouTube-csatorna új zászlóshajója lesz – jelentette be Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője. A reggeli élő műsor mellett délután Bende Balázs vezeti az Igazság nyomában című elemző beszélgetéseket, míg Ibolya Csenge saját, beszélgetős sorozattal készül.
Minden nap beindítjuk a közéleti motort – a politikusok nem várják meg, hogy mások tematizálják a napot, mi magunk alakítjuk a közbeszédet”
– fogalmazott Németh.
Deutsch: „Magyar Péter nem puházik, hanem durvázik”
Deutsch Tamás szerint Magyar Péter emberei több mint etikai határt léptek át: személyes adatokat loptak el másoktól.
Ezzel az emberrel semmi sincs rendben. Nem oké a lehallgatás, nem oké a bennfentes kereskedelem, a semmiből kapott budai villa, és nem oké a folyamatos hazudozás”
– mondta az EP-képviselő. Emlékeztetett: október 6-án derült fény a súlyos adatszivárgásra, amelyről Magyar Péter előbb hazudott, majd kénytelen volt beismerni. Később az is kiderült, hogy nem 20, hanem akár 200 ezer ember adata szivárgott ki – amit Magyar orosz titkosszolgálati akciónak nevezett. De itt nem oroszokról volt szó: ukránok fejlesztették az applikációt, amiben megegyeztek Magyar Péterrel.
Tömegpártnak hazudják magukat
Deutsch Tamás szerint a kiszivárgott adatokból egyértelműen látszik, hogy a Tisza Párt messze nem az a „nagy, országos mozgalom”, aminek beállítja magát. A valóság: mindössze hét országos koordinátoruk van, tehát tömegpártnak aligha lehetne nevezni. A liberális portálok egyelőre látványosan hallgatnak az ügyről, és feszülten várják Magyar Péter hétfő reggeli magyarázkodását. A Fidesz EP-képviselője ironikusan úgy fogalmazott:
A Tisza Párt jelöltjei olyanok, mint Colombo felesége vagy a Loch Ness-i szörny – mindenki beszél róluk, de senki sem látta még őket.”
Deutsch szerint a párt most már „lasszóval vadássza a futóbolondokat”, akiket jelöltként fel tudnak állítani, miközben a politikai múlt vagy tapasztalat teljesen háttérbe szorult.
Ma már nem kell sem KISZ-tagság, sem párttapasztalat – elég, ha valaki a legtrágyább kommenteket írja a Facebookon. Csakhogy még így sem tudják megtölteni a listákat”
– tette hozzá. Mindezt, jegyezte meg, „háborús helyzetben és Brüsszel nyomása közepette” próbálják eladni komoly pártként.
Deutsch Tamás szerint z etikai kódex egyetlen pontból áll: ne legyél Magyar Péter. Ne árulj el senkit, ne zsarolj, ne manipulálj senkit.
Magyar Péter valójában bejelentette a saját visszavonulását”
– összegezte Deutsch. Az EP képviselő azt tanácsolta Magyar Péternek, hogy előbb saját magába nézzen, csak azután próbálja megmondani másnak, ki hogyan viselkedjen, és mi az etikus.
Dávid Dórát Magyar Péter nem kiválasztotta, hanem „megkapta”
Dávid Dóra tiszás EP képviselő, a Meta jogtanácsosa arra szólította fel a párt szimpatizánsait, hogy jelentsenek minden olyan fideszes megnyilvánulást a Facebookon, amit a nyugdíjcsökkentési terveikről szól.
Egy feljelentő házmester a Faebook-nál, de legalább köszönni tud"
– mondta előnyére mondva Deutsch.
„Magyar Péter képes a holtakat feltámasztani"
Deutsch elmondta, hogy Magyar Péternek köszönhetően a teljes SZDSZ feltámadt a halálból. Ez a klientúra beszél most többkulcsos adóról, nyugdíjak megadóztatásáról és csökkentéséről.
Erre a válasz: Nem! Nem! Nem! Helyette 14. havi nyugdíj"
– szögezte le a politikus. A két világ közötti összeegyeztethetetlen különbséget mutatja ezt meg.