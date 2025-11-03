Indul az Igazság órája – Deutsch Tamás a hétfői vendég

Hétfő reggel 7:30-tól új korszak kezdődik a műsor életében – jelentette be a Fidesz frakciószóvivője, Németh Balázs. A névváltás ellenére marad a kemény hangnem és a politikai humor:

Jót nevetünk Magyar Péter etikai kódexén”

– írja Németh, valamint górcső alá veszik a Tisza Párt nyugdíjcsökkentési terveit és az Európai Unió háborús készülődését.

Kövesse nálunk az Igazság óráját Németh Balázzsal és Deutsch Tamással!

Németh Balázs: bővül a Józan ész világa – indul az Igazság órája

Az Igazság órája a Józan ész YouTube-csatorna új zászlóshajója lesz – jelentette be Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője. A reggeli élő műsor mellett délután Bende Balázs vezeti az Igazság nyomában című elemző beszélgetéseket, míg Ibolya Csenge saját, beszélgetős sorozattal készül.

Minden nap beindítjuk a közéleti motort – a politikusok nem várják meg, hogy mások tematizálják a napot, mi magunk alakítjuk a közbeszédet”

– fogalmazott Németh.

Deutsch: „Magyar Péter nem puházik, hanem durvázik”

Deutsch Tamás szerint Magyar Péter emberei több mint etikai határt léptek át: személyes adatokat loptak el másoktól.

Ezzel az emberrel semmi sincs rendben. Nem oké a lehallgatás, nem oké a bennfentes kereskedelem, a semmiből kapott budai villa, és nem oké a folyamatos hazudozás”

– mondta az EP-képviselő. Emlékeztetett: október 6-án derült fény a súlyos adatszivárgásra, amelyről Magyar Péter előbb hazudott, majd kénytelen volt beismerni. Később az is kiderült, hogy nem 20, hanem akár 200 ezer ember adata szivárgott ki – amit Magyar orosz titkosszolgálati akciónak nevezett. De itt nem oroszokról volt szó: ukránok fejlesztették az applikációt, amiben megegyeztek Magyar Péterrel.

Tömegpártnak hazudják magukat

Deutsch Tamás szerint a kiszivárgott adatokból egyértelműen látszik, hogy a Tisza Párt messze nem az a „nagy, országos mozgalom”, aminek beállítja magát. A valóság: mindössze hét országos koordinátoruk van, tehát tömegpártnak aligha lehetne nevezni. A liberális portálok egyelőre látványosan hallgatnak az ügyről, és feszülten várják Magyar Péter hétfő reggeli magyarázkodását. A Fidesz EP-képviselője ironikusan úgy fogalmazott:

A Tisza Párt jelöltjei olyanok, mint Colombo felesége vagy a Loch Ness-i szörny – mindenki beszél róluk, de senki sem látta még őket.”

Deutsch szerint a párt most már „lasszóval vadássza a futóbolondokat”, akiket jelöltként fel tudnak állítani, miközben a politikai múlt vagy tapasztalat teljesen háttérbe szorult.

Ma már nem kell sem KISZ-tagság, sem párttapasztalat – elég, ha valaki a legtrágyább kommenteket írja a Facebookon. Csakhogy még így sem tudják megtölteni a listákat”

– tette hozzá. Mindezt, jegyezte meg, „háborús helyzetben és Brüsszel nyomása közepette” próbálják eladni komoly pártként.