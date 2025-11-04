Rétvári Bence az Igazság órájában: A Tisza a befektetők pártján, a kormány az emberek érdeke mellett áll

Az Igazság órája a Józan ész YouTube-csatorna új zászlóshajója lesz – jelentette be Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője. A reggeli élő műsor mellett délután Bende Balázs vezeti az Igazság nyomában című elemző beszélgetéseket, míg Ibolya Csenge saját, beszélgetős sorozattal készül.
Minden nap beindítjuk a közéleti motort – a politikusok nem várják meg, hogy mások tematizálják a napot, mi magunk alakítjuk a közbeszédet”
– fogalmazott Németh.
A Tisza a befektetők pártján, a kormány az emberek érdeke mellett
A műsor első részében elhangzott, hogy egy banki elemző úgy vélte, hogy a Tisza Párt győzelmének jobban örülnének a befektetők. A Soros-féle ügyeskedők elvárása nem meglepő. Rétvári ezzel kapcsolatban elmondta, hogy
a Tisza Párt nem más, mint Brüsszelnek és a multiknak az érdekképviselete, szerinte ezért is támogatja őt Brüsszel és a globális vállalatokhoz köthető médiabirodalom.
2010 előtt is így volt, a baloldali kormányok a nemzetközi bankok és szervezetek tanácsait megfogadták, végig vitték és utána pedig jöttek a megszorítások – mondta el Rétvári.
A Tisza sem lóg ki a sorból, ahogyan Rétvári fogalmazott:
„Ugyanez a metódus ismét visszajön, aki élt abban a világban, annak deja vu-je van. Ugynazok a mondatok hangzanak el, hogy milyen fontos a piac.”
Ezzel szemben a kormány az országban az emberek érdekét tartja fontosnak. Ahogyan fogalmazott:
„Mindig vannak nagy londoni elemzők, meg világbankos emberek, akik idejönnek, elmondják, hogy ezek a nemzetközi elemzői elvárások és jöttek mindig a megszorítások.”
A jobboldali kormánynál az árrésnek és rezsinek van plafonja, nem pedig a juttatásoknak
A jelenlegi kormánynak a nyugdíjak, a családok a fontosak, míg nekik a világbankos elemzők, a befektetési szakemberek számítanak, az ő véleményük úgy megy át a Tiszán, mint kés a vajon – fogalmazott. Hangsúlyozta:
Tiszás választási győzelem esetén duplán nehéz lesz az embereknek, mert a multik kiszolgálása mellett a háborút is a magyar embereknek kell majd finanszírozni.
„A jobboldali kormánynál az árrésnek, a rezsinek van plafonja, míg baloldali vezetés alatt az emberek juttatásának lenne plafonja”
– tette hozzá.
A nyugdíjak emelkednek, az adók csökkenek
A nyugdíjakkal és az adókkal kapcsolatban Rétvári kifejtette:
Az a cél, hogy növeljük a nyugdíjasok biztonságát, a kormány ezen dolgozik, és nem azon, hogy még a 13. havit is elvegyék, ahogy azt Magyar Péter szakemberei javasolják.
Hangsúlyozta, hogy
Európában egyik kormány sem hajtott végre olyan mértékű adócsökkentést, mint az Orbán-kormányok,
2010-ben még 32-36 százalék körül volt a személyi jövedelemadó, most alap, hogy 15 százalék, de van számos társadalmi réteg, ahol nulla százalék, ha például a több gyermeket nevelő az édesanyákra gondolunk.
Ezek nem csak ígéretek voltak, hanem tényekké váltak.
„A Tisza-adó bevezetése évente százezreket venne el a családoktól, a vállalkozóktól, minden embertől”
– állította szembe Magyar Péterék terveit a jelenlegi helyzettel Rétvári.
A sorkötelezettség is a Tisza Párt eltitkolt terve
A sorkötelezettség kapcsán Rétvári elmondta, nehéz helyzetben van a Tisza, mert ott van a soraiban a fegyver- és háborúmániás politikus Ruszin-Szendi Romulusz.
Európában is ezt erőltetik, ami feszültséget szít
– tette hozzá.
Magyar Péterék is beálltak a háborúpártiak sorába, a támogatóikhoz, az európai háborúpárti politikusokhoz hasonlóan.
Hangsúlyozta, hogy
ezt Magyar Péterék próbálják titkolni, ahogy Tarr Zoltán is mondta, de aki a Néppártban van, az a háborút támogatja.
Szivárog a Tisza
Rétvári Bence a Tisza adatszivárgási botránnyal kapcsolatban elmondta:
A tiszások még semmi jót nem kaptak Magyar Pétertől, cserébe az adataik kint vannak a világhálón.
Magyar Péter arra sem képes, hogy a saját emberit ne tegye ki veszélynek. Jelezte, példátlan, hogy 200 ezer ember adati kikerüljön, ezek az emberek internetes csalásoknak, visszaéléseknek vannak kitéve. Magyar Péter reakcióival kapcsolatban megjegyezte:
„Azt mondják, rajtuk kívül mindenki hibás. A titkosszolgálatok, az oroszok, a kormány, de ők nem. És ők akarják az országot irányítani!”
– hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.
Azzal kapcsolatban pedig, hogy Magyar szerint ezután még népszerűbb is lett az applikáció, azt tette hozzá:
„Ki hiszi azt el, hogy ha egy alkalmazás ilyen mértékű botrányba fullad, akkor még népszerűbb lesz és megnő a regisztrálók száma és nő az adatbiztonság érzete? Ez egy nagy blöffölés, elvesztette a valóságérzetét, és iszonyatosan lenézi a saját támogatóit.”
Sűrített gyűlöletből nem lehet szeretetországot építeni
Elhangzott, hogy Magyar Péter nem engedi vitázni a szakembereit a kormány szakembereivel, ezzel kapcsolatban Rétvári megjegyezte:
„Ha valós kérdéseket tesznek fel nekik, akkor rommá égnek ezek a tiszás miniszterjelöltek. Nem akarja engedni, nem bízik a saját embereiben sem”
– hangsúlyozta, szerinte egy ilyen vita során kiderülne, hogy mire készül valójában a párt.
Rétvári Bence elmondta, hogy Magyart a saját szimpatizánsai sem bírják elviselni, ezzel kapcsolatban megjegyezte:
„Azt a mindennapos, magas lóról beszélő, kioktató stílust, mint amit Magyar Péter megenged magának, nem lehet könnyű elviselni. Nem kér, hanem lenézi, kiosztja a kollégáit is. Ez átragad a kommentelőkre is, az agresszív természete a követőiből is ezt hozza ki.”
Ahogyan a politikus fogalmazott:
„Sűrített gyűlöletből nem lehet szeretetországot építeni”
Az európai fegyverküldés nem vezet jó irányba
Ukrajna Európa Uniós csatlakozásával kapcsolatban megállapították, hogy a gazdaság döcögni fog a kontinensen, amíg az amerikaiak el tudják adni a fegyvereiket, és az unió tovább is küldi az ukránoknak.
„Ha mindenki előbb vagy utóbb a hadiiparra áll át, mert abból van pénz, az nem vezet jó irányba, mert előbb vagy utóbb azokat a fegyvereket majd fel kell használni”
– hívta fel a figyelmet Rétvári.
Az Otthon Start berobbant, a baloldal tagadja
Azokra a baloldali állításokra, amelyek szerint az Otthon Start nem robbant be, Rétvári Bence felhívta a figyelmet, ha már nem tudnak erről mit mondani, akkor legalább ne tagadják, ahogyan fogalmazott:
„Legyenek egy kicsit következetesek a baloldalon, mert a bankok adatai cáfolják ezeket az állításokat, ezeknek a fiataloknak végre olyan lehetősége nyílt, mint eddig soha.”
Magyar Péter nem az az ember, akinek mutatja magát
„Morális visszaigazolás minden embernek, hogy a baloldal egy nagy színjáték csak.
Most ki van jelölve egy főszereplő, őt kell építeni, ugyanazok a cikkek születtek meg, mint négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péterről. Ugyanazok a közvéleménykutatók kihozzák ugyanazokat az adatokat.
Ugyanazt az 56 százalékos előnyt hozták ki akkor is, mint majd most. Valójában ugyanazt látják ők is Magyar Péterről, mint amit mi látunk. Nehéz, tudathasadásos állapot lehet”
– mondta el annak kapcsán, hogy olykor lebuknak a baloldali propagandisták, egy-egy óvatlanul kikerült véleménnyel, mint a napokban a 444 portálon megjelent: „Magyar Péter egy f*sz”.
„Akit ők építenek, akiért dolgoznak az veszélyt jelent az országra, egy olyan figura, aki kétszínű és hazudozik”
mondta végezetül Rétvári.