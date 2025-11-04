Rétvári Bence az Igazság órájában: A Tisza a befektetők pártján, a kormány az emberek érdeke mellett áll

Az Igazság órája a Józan ész YouTube-csatorna új zászlóshajója lesz – jelentette be Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője. A reggeli élő műsor mellett délután Bende Balázs vezeti az Igazság nyomában című elemző beszélgetéseket, míg Ibolya Csenge saját, beszélgetős sorozattal készül.

Igazság órája

Fotó: Képernyőkép / YouTube/ Józan ész

Minden nap beindítjuk a közéleti motort – a politikusok nem várják meg, hogy mások tematizálják a napot, mi magunk alakítjuk a közbeszédet”

– fogalmazott Németh.

A Tisza a befektetők pártján, a kormány az emberek érdeke mellett

A műsor első részében elhangzott, hogy egy banki elemző úgy vélte, hogy a Tisza Párt győzelmének jobban örülnének a befektetők. A Soros-féle ügyeskedők elvárása nem meglepő. Rétvári ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

a Tisza Párt nem más, mint Brüsszelnek és a multiknak az érdekképviselete, szerinte ezért is támogatja őt Brüsszel és a globális vállalatokhoz köthető médiabirodalom.

2010 előtt is így volt, a baloldali kormányok a nemzetközi bankok és szervezetek tanácsait megfogadták, végig vitték és utána pedig jöttek a megszorítások – mondta el Rétvári.

A Tisza sem lóg ki a sorból, ahogyan Rétvári fogalmazott:

„Ugyanez a metódus ismét visszajön, aki élt abban a világban, annak deja vu-je van. Ugynazok a mondatok hangzanak el, hogy milyen fontos a piac.”

Ezzel szemben a kormány az országban az emberek érdekét tartja fontosnak. Ahogyan fogalmazott:

„Mindig vannak nagy londoni elemzők, meg világbankos emberek, akik idejönnek, elmondják, hogy ezek a nemzetközi elemzői elvárások és jöttek mindig a megszorítások.”

A jobboldali kormánynál az árrésnek és rezsinek van plafonja, nem pedig a juttatásoknak

A jelenlegi kormánynak a nyugdíjak, a családok a fontosak, míg nekik a világbankos elemzők, a befektetési szakemberek számítanak, az ő véleményük úgy megy át a Tiszán, mint kés a vajon – fogalmazott. Hangsúlyozta:

Tiszás választási győzelem esetén duplán nehéz lesz az embereknek, mert a multik kiszolgálása mellett a háborút is a magyar embereknek kell majd finanszírozni.

„A jobboldali kormánynál az árrésnek, a rezsinek van plafonja, míg baloldali vezetés alatt az emberek juttatásának lenne plafonja”

– tette hozzá.