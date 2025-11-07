Így érkezett meg Orbán Viktor a Fehér Házba – videó

Hírlevél

Orbán Viktor magyar miniszterelnököt pénteken Donald Trump fogadta a Fehér Házban. A Trump-Orbán-csúcs történelmi jelentőséggel bír az országunkra nézve.
Washingtonba érkezett a magyar miniszterelnök. Donald Trump pénteken Orbán Viktort a Fehér Házban fogadta. A Trump-Orbán-csúcs helyszínéről a Hír Tv közölt felvételeket.

Trump-Orbán-csúcs:  a magyar miniszterelnök megérkezett a Fehér Házba
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

 

A Trump-Orbán-csúcs: Orbán Viktor a Fehér Házban

 

„Donald Trump újraválasztása óta a magyar–amerikai kapcsolatok kilőttek. Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban. A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán péntek reggel, Washingtonból.


 

 

