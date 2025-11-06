Wizz Air, de nem luxus: ilyen az Orbán Viktort Washingtonba szállító repülő – videó

Orbán Viktor miniszterelnök öt magyar miniszterrel együtt utazik a Wizz Air légitársaság Airbus 321 XLR típusú gépével az Egyesült Államok fővárosa felé. Ez a típus képes leszállás nélkül megtenni a Budapest és Washington közötti, körülbelül 7400 kilométeres távot, de – mint az a Magyar Nemzet videóján is jól látszik –

alig valamiben tér el a hétköznapi légi közlekedésben megszokott repülőgépektől.

Korábban a Telex arról cikkezett, hogy a miniszterelnök és kísérete a magyar légitársaság egyik luxusgépével utazik az USA-ba.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán határozottan cáfolta a balliberális portál állítását.