Wizz Air, de nem luxus: ilyen az Orbán Viktort Washingtonba szállító repülő – videó

Csütörtök reggel elindult a magyar kormánydelegáció Washingtonba. Orbán Viktor miniszterelnök a delegációval együtt utazik a Wizz Air Airbus 321 XLR típusú gépével, amely – az előzetes sajtóhírekkel ellentétben – egy átlagos felszereltségű légi eszköz. Videón mutatjuk!
Orbán Viktor miniszterelnök öt magyar miniszterrel együtt utazik a Wizz Air légitársaság Airbus 321 XLR típusú gépével az Egyesült Államok fővárosa felé. Ez a típus képes leszállás nélkül megtenni a Budapest és Washington közötti, körülbelül 7400 kilométeres távot, de – mint az a Magyar Nemzet videóján is jól látszik –
alig valamiben tér el a hétköznapi légi közlekedésben megszokott repülőgépektől.
Korábban a Telex arról cikkezett, hogy a miniszterelnök és kísérete a magyar légitársaság egyik luxusgépével utazik az USA-ba.
Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán határozottan cáfolta a balliberális portál állítását.
