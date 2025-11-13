Íme Gulyás Gergely zseniális válasza Magyar Péter legújabb hazugságára

A Kormányinfón szóba került kérdésként, hogy Magyar Péter azt az újabb álhírét posztolta ki a minap, hogy ő tudta, hogy jönni fog „Orbánék megrendelésére” egy új párt, ami a „rendszerváltást” óhajtóktól elvisz majd 1-2 százalékot. Ugye itt az úgynevezett Humanista párt jelent meg, a párbeszédes Barabás Richárd, illetve a Momentumból éppen most kizárásra kerülő Cseh Katalin az emblematikus arcai ennek az új pártnak. Ez már nagy turbulenciákat okozott, a Tisza Párt vezére már kommentháborúba is keveredett Karácsony Gergellyel az ügy miatt. Van-e önöknek bármilyen közük ehhez az új párthoz? – kérdezte Csuhaj Ildikó, a közmédia riportere a Kormányinfón.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter

(Fotó: MTI/BRuzák Noémi)

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt válaszolta:

Épelmével senki nem gondolja, hogy a magyar kormány Cseh Katalinra, vagy a másik említett úrra bármilyen hatással lenne, ezért logikus, hogy Magyar Péter ezt gondolja, de egyébként nyilvánvalóan semmi közünk nincs az egészhez, és hátradőlve figyelem azt, hogy a főpolgármester és a Tisza Párt elnöke egymást hazugozza

– hangsúlyozta a miniszter.