Takács Péter: Indul a gyorsítósáv program, rövidülhet a kórházi várakozási idő

Takács Péter elmondta, a kormány gyorsítósáv programot hirdetett: két év alatt 40 milliárd forint értékben szerez be CT- és MR-berendezéseket, továbbá visszavásárolja azokat az gépeket, eszközöket, amelyek eddig magánszolgáltatók kezében voltak állami kórházak területén.

Takács Péter egészségügyi államtitkár beszédet mond a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kalocsai telephelyén, egy új CT-berendezés átadásán 2025. november 3-án (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Ez az állapot senkinek nem volt jó; ez egy szürkezónás állapot volt, hiszen a beteg nem tudhatta, hogy tulajdonképpen őt ki látja el”

– emelte ki az államtitkár.

Tiszta vizet öntenek a pohárba

Takács Péter hozzátette: országszerte 31 helyen CT-ket és 12 helyen MR-berendezéseket is telepítenek, tehát bővítik a kórházi eszközparkot.

„Ezen felül 20 milliárd forinttal emeltük meg az ultrahang-, CT- és MR-szakrendelések finanszírozását, így a magyar betegek sokkal gyorsabban kerülhetnek vizsgálatra. Sokkal gyorsabban juthatnak hozzá ahhoz a diagnózishoz, ami a gyógyulásukhoz szükséges”

– fejtette ki az államtitkár.