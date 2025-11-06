Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
kórház

Takács Péter: Indul a gyorsítósáv program, rövidülhet a kórházi várakozási idő

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csökkennek a kórházi vizsgálati várakozási idők annak köszönhetően, hogy a kormány 31 intézményben új CT-berendezéseket, 12 kórházban pedig új MR-gépeket szerez be, illetve állít szolgálatba. Ezt Takács Péter egészségügyi államtitkár jelentette be a közösségi oldalán megjelent videóüzenetben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kórházegészségügyi államtitkárCT-vizsgálatTakács Péterfejlesztés

Takács Péter elmondta, a kormány gyorsítósáv programot hirdetett: két év alatt 40 milliárd forint értékben szerez be CT- és MR-berendezéseket, továbbá visszavásárolja azokat az gépeket, eszközöket, amelyek eddig magánszolgáltatók kezében voltak állami kórházak területén.

Takács Péter, a BM egészségügyi államtitkára beszédet mond a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephelyén, egy új CT-berendezés átadásán 2025. november 3-án. MTI/Kiss Dániel
Takács Péter egészségügyi államtitkár beszédet mond a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kalocsai telephelyén, egy új CT-berendezés átadásán 2025. november 3-án (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Ez az állapot senkinek nem volt jó; ez egy szürkezónás állapot volt, hiszen a beteg nem tudhatta, hogy tulajdonképpen őt ki látja el” 

– emelte ki az államtitkár.

Tiszta vizet öntenek a pohárba

Takács Péter hozzátette: országszerte 31 helyen CT-ket és 12 helyen MR-berendezéseket is telepítenek, tehát bővítik a kórházi eszközparkot. 

„Ezen felül 20 milliárd forinttal emeltük meg az ultrahang-, CT- és MR-szakrendelések finanszírozását, így a magyar betegek sokkal gyorsabban kerülhetnek vizsgálatra. Sokkal gyorsabban juthatnak hozzá ahhoz a diagnózishoz, ami a gyógyulásukhoz szükséges” 

– fejtette ki az államtitkár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!