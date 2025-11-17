A napi híre, hogy megállapodást kötött Orbán Viktor és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kis- és középvállalkozások adóterheinek csökkentéséről, a bürokrácia mérsékléséről és a gazdaságpolitikai együttműködés erősítéséről, ami 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Közösségi oldalán a Fidesz 11 pontban összegezte, pontosan milyen intézkedésekről is van szó:

Az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése. Emelik az átalányadózók általános költséghányadát. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat. Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére. Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. Jelentősen csökkentik a vállalkozókat terhelő adminisztrációs terheket. Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, 150 millióról 180 millió forintra. 80 ezer egyéni vállalkozó számára egy speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre.

Az intézkedésekről a bejelentésről készült, élő tudósításunkban olvashat részletesebben.