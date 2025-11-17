Nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel. Egyezség született egy olyan együttműködésről, amely több területet is érint és 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Megmutatjuk 11 pontban, mik a bejelentett intézkedések.
A napi híre, hogy megállapodást kötött Orbán Viktor és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kis- és középvállalkozások adóterheinek csökkentéséről, a bürokrácia mérsékléséről és a gazdaságpolitikai együttműködés erősítéséről, ami 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Közösségi oldalán a Fidesz 11 pontban összegezte, pontosan milyen intézkedésekről is van szó:
- Az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése.
- Emelik az átalányadózók általános költséghányadát.
- A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.
- 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.
- Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait.
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését.
- Jelentősen csökkentik a vállalkozókat terhelő adminisztrációs terheket.
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, 150 millióról 180 millió forintra.
- 80 ezer egyéni vállalkozó számára egy speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre.
