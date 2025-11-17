Hírlevél

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel. Egyezség született egy olyan együttműködésről, amely több területet is érint és 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Megmutatjuk 11 pontban, mik a bejelentett intézkedések.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A napi híre, hogy megállapodást kötött Orbán Viktor és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kis- és középvállalkozások adóterheinek csökkentéséről, a bürokrácia mérsékléséről és a gazdaságpolitikai együttműködés erősítéséről, ami 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Közösségi oldalán a Fidesz 11 pontban összegezte, pontosan milyen intézkedésekről is van szó:

  1. Az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése.
  2. Emelik az átalányadózók általános költséghányadát.
  3. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
  4. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.
  5. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
  6. Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.
  7. Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait.
  8. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését.
  9. Jelentősen csökkentik a vállalkozókat terhelő adminisztrációs terheket.
  10. Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, 150 millióról 180 millió forintra.
  11. 80 ezer egyéni vállalkozó számára egy speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre.

Az intézkedésekről a bejelentésről készült, élő tudósításunkban olvashat részletesebben.

