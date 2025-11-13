Hírlevél

Rendkívüli

273 ezer családot érintő bejelentést tettek a Kormányinfón! - élőben az Origón

kudarc

Kudarcba fulladt Magyar Péter országjárása, a kutya se volt kíváncsi rá

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt elnöke ismét pórul járt második országjárásának Nógrád vármegyei állomásán. Bátonyterenyén szinte senki nem volt kíváncsi Magyar Péterre, ezért betegségre hivatkozva gyorsan eltűnt a nyilvánosság elől.
kudarcTisza-szigetekelnökségutcafórumországjárásMagyar Péter

Mindössze a fővárosi tiszások lelkesedésén és az utazások hatékony szervezésén múlott, hogy Magyar Péter Bátonyterenyén tartott utcafóruma nem fulladt teljes kudarcba – értesült a Magyar Nemzet egy, a Tisza Szigetek koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó személytől. Az informátor állítása szerint 

helyiek alig voltak a fórumon, ez pedig még Magyar Pétert is megdöbbentette. 

Magyar Péter menekül (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a helyi Tisza Szigetek teljes kudarcot vallottak, az esemény szervezése és a mozgósítás sem sikerült nekik önállóan. Ez az eset 

igazi arculcsapás volt Magyar Péternek, aki ezek után betegségre hivatkozva gyorsan eltűnt a nyilvánosság elől, így megúszva egy újabb teljes felsülést.

Mindeközben a Tisza elnöksége lázas ötletelést folytat, hogy miként lehetne kibillenteni a pártot a jelenlegi lehetetlen helyzetből.

Óriási bukta! Bódis Kriszta leleplezte Magyar Pétert – ezt látnia kell!

Magyar Péter a bátonyterenyei kudarc után egyébként – szintén betegségre hivatkozva – lemondta a két nappal későbbi, Dévaványára tervezett fórumát is. 

Amint arról az Origo beszámolt, Magyar Péter rendszerváltó tagsága megfeneklett. Az adatszivárgási botrányt követően a Tisza-szimpatizánsok tömegesen törlik magukat az applikációból, és az elnök országjárásának állomásain is csak lézengenek az emberek.

 

