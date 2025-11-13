Kudarcba fulladt Magyar Péter országjárása, a kutya se volt kíváncsi rá

Mindössze a fővárosi tiszások lelkesedésén és az utazások hatékony szervezésén múlott, hogy Magyar Péter Bátonyterenyén tartott utcafóruma nem fulladt teljes kudarcba – értesült a Magyar Nemzet egy, a Tisza Szigetek koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó személytől. Az informátor állítása szerint
helyiek alig voltak a fórumon, ez pedig még Magyar Pétert is megdöbbentette.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint a helyi Tisza Szigetek teljes kudarcot vallottak, az esemény szervezése és a mozgósítás sem sikerült nekik önállóan. Ez az eset
igazi arculcsapás volt Magyar Péternek, aki ezek után betegségre hivatkozva gyorsan eltűnt a nyilvánosság elől, így megúszva egy újabb teljes felsülést.
Mindeközben a Tisza elnöksége lázas ötletelést folytat, hogy miként lehetne kibillenteni a pártot a jelenlegi lehetetlen helyzetből.
Magyar Péter a bátonyterenyei kudarc után egyébként – szintén betegségre hivatkozva – lemondta a két nappal későbbi, Dévaványára tervezett fórumát is.
Amint arról az Origo beszámolt, Magyar Péter rendszerváltó tagsága megfeneklett. Az adatszivárgási botrányt követően a Tisza-szimpatizánsok tömegesen törlik magukat az applikációból, és az elnök országjárásának állomásain is csak lézengenek az emberek.