Kudarcba fulladt Magyar Péter országjárása, a kutya se volt kíváncsi rá

Mindössze a fővárosi tiszások lelkesedésén és az utazások hatékony szervezésén múlott, hogy Magyar Péter Bátonyterenyén tartott utcafóruma nem fulladt teljes kudarcba – értesült a Magyar Nemzet egy, a Tisza Szigetek koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó személytől. Az informátor állítása szerint

helyiek alig voltak a fórumon, ez pedig még Magyar Pétert is megdöbbentette.

Magyar Péter menekül (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a helyi Tisza Szigetek teljes kudarcot vallottak, az esemény szervezése és a mozgósítás sem sikerült nekik önállóan. Ez az eset

igazi arculcsapás volt Magyar Péternek, aki ezek után betegségre hivatkozva gyorsan eltűnt a nyilvánosság elől, így megúszva egy újabb teljes felsülést.

Mindeközben a Tisza elnöksége lázas ötletelést folytat, hogy miként lehetne kibillenteni a pártot a jelenlegi lehetetlen helyzetből.