Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Fidesz

Igazság órája: Magyarország nem finanszírozza az ukrán korrupciót

Tegnap, 7:19
A legfontosabb, hogy milyen érdékrend mögé állnak be a Tisza képviselőjelölt-jelöltjei – vélekedett Selmeczi Gabriella, aki szerint a lényeg, hogy ki a párt elnöke, és ő mit képvisel. Mráz Ágoston Sámuel többek közt arról beszélt, az urán korrupciós botrány kirobbanása óta fogy a levegő az ukrán elnök körül, és már azt is tudni, hogy Oroszország és az Egyesült Államok tárgyal a békéről, 28 pontos megállapodás van az asztalon.
FideszIgazság órájábanNémeth BalázsnakNézőpont IntézetMráz Ágoston Sámuel

Selmeczi Gabriellával, a Fidesz országgyűlési képviselőjével és Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával beszélget csütörtök reggel Németh Balázs az Igazság órájában.

A kormánypárti politikus elsőként Ursula von der Leyen leveléről beszélt, felháborítónak nevezve az unió pénzkérési kísérletét. – Ügyesen keveri a lapokat, szedi össze a pénzt, de a kérdés, hogy kinek az érdekében, kinek a kérésére teszi ezt? 

Mi nem szeretnénk pénzt küldeni és finanszírozni a korrupciót Ukrajnában 

– szögezte le. Hozzátette, bizonyos érdek alapján játszanak Brüsszelben, melynek költségeit az európai állampolgárok fizetik. Hangsúlyozta, az elkövetkezendő 75 év a tét.

Tiszás jelöltek

Selmeczi Gabriella szerint a legfontosabb, hogy milyen érdékrend mögé állnak be a Tisza képviselőjelölt-jelöltjei, és nem az, hogy hány férfi és nő jelölteti magát. – A lényeg, hogy ki a párt elnöke, és ő mit képvisel. Azt már tudjuk, hogy 

Magyar Pétert Brüsszelben fogják a mentelmi jogával, és az is kiderült, programjuk a baloldali pártok programja 

– mondta, felvetve, hogy a nyugdíjakról, családtámogatásokról, sorkatonaságról kellene kérdezni a jelölteket, mert jelen állás szerint vagyonadót vezetnének be, adót emelnének, nyugdíjat csökkentenének. 

– Erről kellene megkérdezni a jelölteket, akik azonban nem válaszolhatnak semmire, mivel Magyar Péter megtiltotta. 

 Milyen jelölt az, aki a saját választókerületében nem beszélhet a szavazókkal, mert a pártelnök megtiltotta? – tette fel a kérdést.

Hozzátette, a tiszás jelöltek között akadnak korábbi momentumosok is, a Momentumról pedig tudjuk, hogy háborúpártiak és genderpártiak, állandóan balhéznak, füstbombáznak a parlamentben. 

Ez is bizonyítja, hogy a Tisza listája baloldali, brüsszeli lista.

A Tisza egyik jelöltje, Reketye-Trifán Zsolt például egy bohóc, legalábbis videóiból ez derül ki, és Selmeczi Gabriella szerint ilyen emberre nem szabad rábízni az ország sorsát.

Drogstratégia: fideszes bosszú?

Közölte, az Orbán-kormány háborút indított a droggal szemben, legyen szó fogyasztóról, vagy kereskedőről, és az a baloldali érvelés, miszerint a művészvilág ellen indított bosszúhadjárat a kormány drogstratégiája, nonszensz. 

– Támadják a drogellenes intézkedéseket, pedig ez a bűnözés melegágya, embereket tesz tönkre. 

Emelt és bővített nyugdíj

Szó volt arról is, hogy a parlament előtt van már a 14. havi nyugdíj bevezetése, amit a baloldalon már támadnak, a Tisza szakértői pedig el is törölnék. – Értékállóságot ígértünk, bevezettük a 13. havi nyugdíjat, most pedig jön a 14. havi. Februártól, több lépcsőben vezetjük be úgy, hogy mellette megkapják az alapnyugdíjat, valamint a 13. havit is. És mindezt úgy, hogy háború van a szomszédban, támogatjuk a családokat, és működik a gazdaság – sorolta, leszögezve, 

ez nem választási osztogatás.

 

Mráz Ágoston Sámuel is elmondta véleményét Ursula von der Leyen leveléről, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint, az urán korrupciós botrány kirobbanása óta fogy a levegő az ukrán elnök körül, és már azt is tudni, hogy 

Oroszország és az Egyesült Államok tárgyal a békéről, 28 pontos megállapodás van az asztalon.

– Kudarcos politikát folytat Brüsszel, és érződik, hogy a nyugatnak elege van a brüsszeli és az ukrán vezetésből – fogalmazott.

A Nézőpont vezetője beszélt arról is, hogy népfelkelésbe is torkollhat a brüsszeli pénzkérés, és a békepárti erők kerülnek többségbe egyre több országban, így Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban.

Jelölt-jelöltek

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tiszánál nem a jelöltek személye a fontos, hanem a politika, amit képviselnek. Fontos lenne, hogy szakpolitikai kérdésekről nyilatkozzanak, és inkább a Tiszát minősíti, hogy nem szólalhatnak meg. 

– Magyar Péter lábon lőtte a saját stratégiáját, mert ez már nem egy one man show, hiszen van egy csomó jelölt, de mégis az, mert Magyar Péter senkit nem enged nyilatkozni

 – mondta.Hozzátette, több jelöltről már kiderült, hogy korábban baloldali politikát folytatott, így megkérdőjelezhetetlen, hogy ez egy baloldali párt.

Újabb fals kutatás baloldalról

Még Magyar Péter is hazugságnak nevezte azt a felmérést, miszerint ő kétszer olyan népszerű, mint Orbán Viktor. Az elemző szerint sokan, akik kormányváltást szeretnének, nem szeretik Magyar Péter személyét, miközben a Fidesz szavazók szinte mindegyike elismeri Orbán Viktort. – A nagy csúsztatásokból próbálnak most visszalépni a baloldali közvélemény-kutatók, szépíteni a túlzásokat – mondta, hozzátéve, 

lehet, hogy most a Tisza a legerősebb ellenzéki párt a baloldalon, de az nem jelenti azt, hogy ebből ne lenne kudarc tavasszal. 

Fontos látni, hogy a Tisza szavazói ezekre a jelöltekre fogják bízni az ellenzéki feladatokat.

Beszélt arról is, hogy Orbán Viktor elkezdte a középen lévőket megszólítani, ezt mutatja Rónai Egon interjú is, miközben Magyar Péter csak az Orbánt gyűlölőket szólítja meg, vagyis a miniszterelnök a többséghez beszél, Magyar Péter pedig a kisebbséghez. Felidézte, 

legutóbbi felmérésük szerint 8 százalékkal vezet a Fidesz, így a kormánypártoknak nincs miért aggódniuk.

Humanisták

– Tekintve, hogy Karácsony Gergely nem túl népszerű már Budapesten, a korábbi támogató pártok, mit a DK, kitáncoltak mellőle, a Tisza pedig Vitézy Dáviddal mozog együtt, nem csoda, hogy új pártban képzeli el a saját jövőjét, ami pedig nem más, mint a Párbeszédből átalakuló Humanisták Barabás Richárddal és Cseh Katalinnal – vélekedett.

 

 

