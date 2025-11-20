Igazság órája: Magyarország nem finanszírozza az ukrán korrupciót

Selmeczi Gabriellával, a Fidesz országgyűlési képviselőjével és Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával beszélget csütörtök reggel Németh Balázs az Igazság órájában.

A kormánypárti politikus elsőként Ursula von der Leyen leveléről beszélt, felháborítónak nevezve az unió pénzkérési kísérletét. – Ügyesen keveri a lapokat, szedi össze a pénzt, de a kérdés, hogy kinek az érdekében, kinek a kérésére teszi ezt?

Mi nem szeretnénk pénzt küldeni és finanszírozni a korrupciót Ukrajnában

– szögezte le. Hozzátette, bizonyos érdek alapján játszanak Brüsszelben, melynek költségeit az európai állampolgárok fizetik. Hangsúlyozta, az elkövetkezendő 75 év a tét.

Tiszás jelöltek

Selmeczi Gabriella szerint a legfontosabb, hogy milyen érdékrend mögé állnak be a Tisza képviselőjelölt-jelöltjei, és nem az, hogy hány férfi és nő jelölteti magát. – A lényeg, hogy ki a párt elnöke, és ő mit képvisel. Azt már tudjuk, hogy

Magyar Pétert Brüsszelben fogják a mentelmi jogával, és az is kiderült, programjuk a baloldali pártok programja

– mondta, felvetve, hogy a nyugdíjakról, családtámogatásokról, sorkatonaságról kellene kérdezni a jelölteket, mert jelen állás szerint vagyonadót vezetnének be, adót emelnének, nyugdíjat csökkentenének.

– Erről kellene megkérdezni a jelölteket, akik azonban nem válaszolhatnak semmire, mivel Magyar Péter megtiltotta.

Milyen jelölt az, aki a saját választókerületében nem beszélhet a szavazókkal, mert a pártelnök megtiltotta? – tette fel a kérdést.

Hozzátette, a tiszás jelöltek között akadnak korábbi momentumosok is, a Momentumról pedig tudjuk, hogy háborúpártiak és genderpártiak, állandóan balhéznak, füstbombáznak a parlamentben.

Ez is bizonyítja, hogy a Tisza listája baloldali, brüsszeli lista.

A Tisza egyik jelöltje, Reketye-Trifán Zsolt például egy bohóc, legalábbis videóiból ez derül ki, és Selmeczi Gabriella szerint ilyen emberre nem szabad rábízni az ország sorsát.

Drogstratégia: fideszes bosszú?

Közölte, az Orbán-kormány háborút indított a droggal szemben, legyen szó fogyasztóról, vagy kereskedőről, és az a baloldali érvelés, miszerint a művészvilág ellen indított bosszúhadjárat a kormány drogstratégiája, nonszensz.

– Támadják a drogellenes intézkedéseket, pedig ez a bűnözés melegágya, embereket tesz tönkre.

Emelt és bővített nyugdíj

Szó volt arról is, hogy a parlament előtt van már a 14. havi nyugdíj bevezetése, amit a baloldalon már támadnak, a Tisza szakértői pedig el is törölnék. – Értékállóságot ígértünk, bevezettük a 13. havi nyugdíjat, most pedig jön a 14. havi. Februártól, több lépcsőben vezetjük be úgy, hogy mellette megkapják az alapnyugdíjat, valamint a 13. havit is. És mindezt úgy, hogy háború van a szomszédban, támogatjuk a családokat, és működik a gazdaság – sorolta, leszögezve,

ez nem választási osztogatás.

Mráz Ágoston Sámuel is elmondta véleményét Ursula von der Leyen leveléről, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint, az urán korrupciós botrány kirobbanása óta fogy a levegő az ukrán elnök körül, és már azt is tudni, hogy

Oroszország és az Egyesült Államok tárgyal a békéről, 28 pontos megállapodás van az asztalon.

– Kudarcos politikát folytat Brüsszel, és érződik, hogy a nyugatnak elege van a brüsszeli és az ukrán vezetésből – fogalmazott.