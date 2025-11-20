Igazság órája: Magyarország nem finanszírozza az ukrán korrupciót

Selmeczi Gabriellával, a Fidesz országgyűlési képviselőjével és Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával beszélget csütörtök reggel Németh Balázs az Igazság órájában.
A kormánypárti politikus elsőként Ursula von der Leyen leveléről beszélt, felháborítónak nevezve az unió pénzkérési kísérletét. – Ügyesen keveri a lapokat, szedi össze a pénzt, de a kérdés, hogy kinek az érdekében, kinek a kérésére teszi ezt?
Mi nem szeretnénk pénzt küldeni és finanszírozni a korrupciót Ukrajnában
– szögezte le. Hozzátette, bizonyos érdek alapján játszanak Brüsszelben, melynek költségeit az európai állampolgárok fizetik. Hangsúlyozta, az elkövetkezendő 75 év a tét.
Tiszás jelöltek
Selmeczi Gabriella szerint a legfontosabb, hogy milyen érdékrend mögé állnak be a Tisza képviselőjelölt-jelöltjei, és nem az, hogy hány férfi és nő jelölteti magát. – A lényeg, hogy ki a párt elnöke, és ő mit képvisel. Azt már tudjuk, hogy
Magyar Pétert Brüsszelben fogják a mentelmi jogával, és az is kiderült, programjuk a baloldali pártok programja
– mondta, felvetve, hogy a nyugdíjakról, családtámogatásokról, sorkatonaságról kellene kérdezni a jelölteket, mert jelen állás szerint vagyonadót vezetnének be, adót emelnének, nyugdíjat csökkentenének.
– Erről kellene megkérdezni a jelölteket, akik azonban nem válaszolhatnak semmire, mivel Magyar Péter megtiltotta.
Milyen jelölt az, aki a saját választókerületében nem beszélhet a szavazókkal, mert a pártelnök megtiltotta? – tette fel a kérdést.
Hozzátette, a tiszás jelöltek között akadnak korábbi momentumosok is, a Momentumról pedig tudjuk, hogy háborúpártiak és genderpártiak, állandóan balhéznak, füstbombáznak a parlamentben.
Ez is bizonyítja, hogy a Tisza listája baloldali, brüsszeli lista.
A Tisza egyik jelöltje, Reketye-Trifán Zsolt például egy bohóc, legalábbis videóiból ez derül ki, és Selmeczi Gabriella szerint ilyen emberre nem szabad rábízni az ország sorsát.
Drogstratégia: fideszes bosszú?
Közölte, az Orbán-kormány háborút indított a droggal szemben, legyen szó fogyasztóról, vagy kereskedőről, és az a baloldali érvelés, miszerint a művészvilág ellen indított bosszúhadjárat a kormány drogstratégiája, nonszensz.
– Támadják a drogellenes intézkedéseket, pedig ez a bűnözés melegágya, embereket tesz tönkre.
Emelt és bővített nyugdíj
Szó volt arról is, hogy a parlament előtt van már a 14. havi nyugdíj bevezetése, amit a baloldalon már támadnak, a Tisza szakértői pedig el is törölnék. – Értékállóságot ígértünk, bevezettük a 13. havi nyugdíjat, most pedig jön a 14. havi. Februártól, több lépcsőben vezetjük be úgy, hogy mellette megkapják az alapnyugdíjat, valamint a 13. havit is. És mindezt úgy, hogy háború van a szomszédban, támogatjuk a családokat, és működik a gazdaság – sorolta, leszögezve,
ez nem választási osztogatás.
Mráz Ágoston Sámuel is elmondta véleményét Ursula von der Leyen leveléről, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint, az urán korrupciós botrány kirobbanása óta fogy a levegő az ukrán elnök körül, és már azt is tudni, hogy
Oroszország és az Egyesült Államok tárgyal a békéről, 28 pontos megállapodás van az asztalon.
– Kudarcos politikát folytat Brüsszel, és érződik, hogy a nyugatnak elege van a brüsszeli és az ukrán vezetésből – fogalmazott.
A Nézőpont vezetője beszélt arról is, hogy népfelkelésbe is torkollhat a brüsszeli pénzkérés, és a békepárti erők kerülnek többségbe egyre több országban, így Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban.
Jelölt-jelöltek
Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tiszánál nem a jelöltek személye a fontos, hanem a politika, amit képviselnek. Fontos lenne, hogy szakpolitikai kérdésekről nyilatkozzanak, és inkább a Tiszát minősíti, hogy nem szólalhatnak meg.
– Magyar Péter lábon lőtte a saját stratégiáját, mert ez már nem egy one man show, hiszen van egy csomó jelölt, de mégis az, mert Magyar Péter senkit nem enged nyilatkozni
– mondta.Hozzátette, több jelöltről már kiderült, hogy korábban baloldali politikát folytatott, így megkérdőjelezhetetlen, hogy ez egy baloldali párt.
Újabb fals kutatás baloldalról
Még Magyar Péter is hazugságnak nevezte azt a felmérést, miszerint ő kétszer olyan népszerű, mint Orbán Viktor. Az elemző szerint sokan, akik kormányváltást szeretnének, nem szeretik Magyar Péter személyét, miközben a Fidesz szavazók szinte mindegyike elismeri Orbán Viktort. – A nagy csúsztatásokból próbálnak most visszalépni a baloldali közvélemény-kutatók, szépíteni a túlzásokat – mondta, hozzátéve,
lehet, hogy most a Tisza a legerősebb ellenzéki párt a baloldalon, de az nem jelenti azt, hogy ebből ne lenne kudarc tavasszal.
Fontos látni, hogy a Tisza szavazói ezekre a jelöltekre fogják bízni az ellenzéki feladatokat.
Beszélt arról is, hogy Orbán Viktor elkezdte a középen lévőket megszólítani, ezt mutatja Rónai Egon interjú is, miközben Magyar Péter csak az Orbánt gyűlölőket szólítja meg, vagyis a miniszterelnök a többséghez beszél, Magyar Péter pedig a kisebbséghez. Felidézte,
legutóbbi felmérésük szerint 8 százalékkal vezet a Fidesz, így a kormánypártoknak nincs miért aggódniuk.
Humanisták
– Tekintve, hogy Karácsony Gergely nem túl népszerű már Budapesten, a korábbi támogató pártok, mit a DK, kitáncoltak mellőle, a Tisza pedig Vitézy Dáviddal mozog együtt, nem csoda, hogy új pártban képzeli el a saját jövőjét, ami pedig nem más, mint a Párbeszédből átalakuló Humanisták Barabás Richárddal és Cseh Katalinnal – vélekedett.