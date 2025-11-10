Hírlevél

Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

Pénzügyi védőpajzsot kaptunk a Brüsszelből érkező támadások kivédésére. Mély, stratégiai szintű gazdasági együttműködés indult el a két ország között és a béketeremtés folytatódik – továbbra is Budapesten terveznek békecsúcsot tartani. Magyarország mentesül az amerikai szankciók alól, így megvédtük a rezsicsökkentést és az alacsony energiaárakat – írta Szentkirályi Alexandra a múlt pénteki Trump-Orbán-csúcstalálkozó eredményeire utalva.
Magyarország mentesül az amerikai szankciók alól, így megvédtük a rezsicsökkentést és az alacsony energiaárakat – írta Szentkirályi Alexandra a múlt pénteki Trump-Orbán-csúcstalálkozó eredményeire utalva, majd hozzátette:

Pénzügyi védőpajzsot kaptunk a Brüsszelből érkező támadások kivédésére. Mély, stratégiai szintű gazdasági együttműködés indult el a két ország között és a béketeremtés folytatódik – továbbra is Budapesten terveznek békecsúcsot tartani

– részletezte a Fidesz budapesti vezetője a Facebook-bejegyzésében, amihez egy videót is csatolt, íme:

Tovább terjed a balliberális álhírcunami a Trump-Orbán-csúcs eredményeiről

 

 

