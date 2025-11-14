A drog jelenléte bárhol felbukkan, ott közösségeket rombol szét, ezért minden település saját jól felfogott érdeke, hogy fellépjen ellene – hangzott el a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztostól pénteken, Miskolcon.
Érezni kell a veszélyt: ahol a kábítószer megjelenik, szétveri a közösségeket”
– fogalmazott Horváth László a sajtótájékoztatón, ahol bejelentette a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének megalakulását.
Tizenkét alapító önkormányzat, egy közös cél
A friss szövetséghez már induláskor tizenkét önkormányzat csatlakozott, és több település jelezte csatlakozási szándékát. A cél világos: közös szakmai, rendészeti és prevenciós együttműködéssel megerősíteni a helyi közösségeket, és hatékonyabban felszámolni a kábítószer-kereskedelmet. A szervezők szerint minél többen fogják össze erejüket, annál gyorsabban lehet megállítani a drogok terjedését.