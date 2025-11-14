Hírlevél

Horváth László kormánybiztos szerint a drog elleni harc csak tudatos társadalmi összefogással lehet sikeres. Miskolcon tizenkét önkormányzat részvételével alakult meg a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége.
Kábítószer-ellenes Települések Szövetségkábítószer kereskdelemdrogHorváth László

A drog jelenléte bárhol felbukkan, ott közösségeket rombol szét, ezért minden település saját jól felfogott érdeke, hogy fellépjen ellene – hangzott el a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztostól pénteken, Miskolcon. 

kábítószer
Megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége (KETESZ) Miskolcon
Forrás: Facebook/Horváth László

Érezni kell a veszélyt: ahol a kábítószer megjelenik, szétveri a közösségeket” 

– fogalmazott Horváth László a sajtótájékoztatón, ahol bejelentette a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének megalakulását.

Újabb celebről derült ki, hogy droghasználó és nem csak a dalaiban ír róla

Tizenkét alapító önkormányzat, egy közös cél

A friss szövetséghez már induláskor tizenkét önkormányzat csatlakozott, és több település jelezte csatlakozási szándékát. A cél világos: közös szakmai, rendészeti és prevenciós együttműködéssel megerősíteni a helyi közösségeket, és hatékonyabban felszámolni a kábítószer-kereskedelmet. A szervezők szerint minél többen fogják össze erejüket, annál gyorsabban lehet megállítani a drogok terjedését.

