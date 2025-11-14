A drog jelenléte bárhol felbukkan, ott közösségeket rombol szét, ezért minden település saját jól felfogott érdeke, hogy fellépjen ellene – hangzott el a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztostól pénteken, Miskolcon.

Megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége (KETESZ) Miskolcon

Forrás: Facebook/Horváth László

Érezni kell a veszélyt: ahol a kábítószer megjelenik, szétveri a közösségeket”

– fogalmazott Horváth László a sajtótájékoztatón, ahol bejelentette a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének megalakulását.