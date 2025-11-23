Hírlevél

Horváth László

Magyarország még megállíthatja a kábítószeripart – üzent a kormánybiztos

A nyugat-európai liberalizáció szerinte kudarcot vallott, és Magyarországnak most kell megvédenie a fiatalokat a drog és a köré épült ipar térnyerésétől. Horváth László szerint a kábítószer elleni küzdelemben nincs helye félmegoldásoknak.
Magyarországnak még van esélye arra, hogy megállítsa a kábítószeripart – állította Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos . Felhívta a figyelmet, a nyugati minták megbuktak, a liberalizáció több kárt okozott, mint hasznot, és hazánknak épp ezért kell határozottan kitartania a zéró tolerancia mellett. Példaként említette a németek visszakozását és a franciák önkritikus kijelentését, miszerint „a kábítószer csapdájába estek”.

kábítószer
Magyarországnak most kell megvédenie a fiatalokat a kábítószeripar térnyerésétől. (Forrás: Facebook/Horváth Laci)

A nyugati liberalizáció zsákutca

A népszerűség nem felmentés, hanem felelősség. Horváth László szerint az alaptörvény világos: a kábítószer népszerűsítése is tilos. Emiatt sem lehet elmenni szó nélkül amellett, amikor ismert előadók visszaélnek a népszerűségükkel, és olyan tartalmakat állítanak elő, amelyek több százezer fiatalt befolyásolnak. 

A politikus kiemelte: 8300 büntetőeljárás indult az elmúlt fél évben, és csupán két celeb akadt fent – vagyis a „celeb-hajtóvadászatról” szóló narratíva egyszerűen nem igaz.

Újabb celebről derült ki, hogy droghasználó és nem csak a dalaiban ír róla

Szigorodó szabályok a szórakozóhelyeken

A szórakozóhelyekre is keményebb szabályok léptek életbe: gyanú esetén a rendőrség bezárathatja az üzletet, hogy megelőzze a bűnismétlést. Horváth szerint ennek kettős célja van: egyrészt hatékonyabb fellépés a terjesztők ellen, másrészt a közönségnek is joga van tudni, miért zárnak be egy helyet. Emellett egyre több szakmai, társadalmi és egyházi szereplő dolgozik rehabilitáción és prevenciós programokon – de a kihívások új megoldásokat követelnek.

Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége
Megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége Miskolcon, ami egy mozgalom
Fotó: Facebook/Horváth Laci

A védekezés első vonalai: család, iskola, közösség

A kormánybiztos kiemelte: a család és az iskola az első védelmi pont, és sokszor már az intézményekbe is bejutnak terjesztők, köztük fiatalkorúak. 

Nekünk az egy nagyon fontos célunk, hogy a kábítószer fizikai elérhetőségét radikálisan csökkentsük, mert akkor csökken a fogyasztás is, és akkor csökken az új belépők száma. A prevenciónak egy nagyon fontos része az, hogy ne legyen új belépő”

– tette hozzá Horváth László. A tanárok számára ezért készül új támogatási rendszer, amely segít felismerni a drogok fajtáit és tüneteit, és megmutatja, hová fordulhatnak segítségért. A múlt héten megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége is Miskolcon, amely a jó gyakorlatok cseréjével, közös gondolkodással és aktív cselekvéssel kívánja megerősíteni a közösségek védekező képességét. Horváth szerint nem hivatal jött létre, hanem mozgalom – és most tényleg az számít, ki mit tesz.

