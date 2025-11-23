Magyarország még megállíthatja a kábítószeripart – üzent a kormánybiztos

Szigorodó szabályok a szórakozóhelyeken

A szórakozóhelyekre is keményebb szabályok léptek életbe: gyanú esetén a rendőrség bezárathatja az üzletet, hogy megelőzze a bűnismétlést. Horváth szerint ennek kettős célja van: egyrészt hatékonyabb fellépés a terjesztők ellen, másrészt a közönségnek is joga van tudni, miért zárnak be egy helyet. Emellett egyre több szakmai, társadalmi és egyházi szereplő dolgozik rehabilitáción és prevenciós programokon – de a kihívások új megoldásokat követelnek.

Megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége Miskolcon, ami egy mozgalom

Fotó: Facebook/Horváth Laci

A védekezés első vonalai: család, iskola, közösség

A kormánybiztos kiemelte: a család és az iskola az első védelmi pont, és sokszor már az intézményekbe is bejutnak terjesztők, köztük fiatalkorúak.

Nekünk az egy nagyon fontos célunk, hogy a kábítószer fizikai elérhetőségét radikálisan csökkentsük, mert akkor csökken a fogyasztás is, és akkor csökken az új belépők száma. A prevenciónak egy nagyon fontos része az, hogy ne legyen új belépő”

– tette hozzá Horváth László. A tanárok számára ezért készül új támogatási rendszer, amely segít felismerni a drogok fajtáit és tüneteit, és megmutatja, hová fordulhatnak segítségért. A múlt héten megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége is Miskolcon, amely a jó gyakorlatok cseréjével, közös gondolkodással és aktív cselekvéssel kívánja megerősíteni a közösségek védekező képességét. Horváth szerint nem hivatal jött létre, hanem mozgalom – és most tényleg az számít, ki mit tesz.