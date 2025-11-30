Feljelentés miatt aggódhat Karácsony Gergely

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a főváros csődhelyzete mellett Karácsony Gergely főpolgármesternek a Budapest Brand-botrány miatt is komolyan főhet a feje.
A Karácsony Gergely által felügyelt kreatív ügynökség okozhatja a főpolgármester vesztét
A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ezúttal Karácsony Gergely főpolgármester ellen tett feljelentést. Tényi a közösségimédia-oldalán azt írta hogy neki köszönhetően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál landolt a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány ügyében egy feljelentés. Az ügyet tehát Tényi István feljelentése nyomán vizsgálhatja meg a nyomozó hatóság.
A Karácsony Gergely főpolgármester által felügyelt kreatív ügynökség a gyanú szerint politikai kifizetőhelyként működött, s bűncselekmények garmadáját követhette el. A Karácsony Gergely keze alá tartozó, napjainkra már megszűnt cég pénzügyi helyzetét és gazdálkodását korábban már áttekintette egy független szakértő októberben.
Nemcsak azt tárta fel, hogy a vállalkozásnál éveken keresztül pazarlás folyt, de arra is rájött, hogy Karácsony Gergely főpolgármester mindezt sok tízmilliós prémiummal honorálta. Arra is fény derült, hogy a milliós jövedelmű vezérigazgató, valamint a két helyettese a fizetésükön felül további százezer forintos, úgynevezett rezsitámogatást is hazavihetett. A jelentésben olvasható:
Annak ellenére, hogy a Budapest Brand üzleti terve egyetlen esztendőben sem teljesült maradéktalanul, Karácsony Gergely jóvoltából a cégvezetők mégis gigantikus összegű év végi prémiumot vihettek haza.
Mindezt trükkösen papírozták le.
Az esztendő során megoldandó prémiumfeladatokat ugyanis a főpolgármester utólag, az év vége előtt néhány nappal, visszamenőlegesen határozta meg. Az éves feladatokat tehát akkor jelölték ki, amikor a valóságban azok már rég teljesültek. A célfeladat e trükknek köszönhetően évről évre teljesült.
A feljelentés után Karácsony Gergely a kormány pénzügyi segítségét kérte főváros számára, illetve egy kormányellenes tüntetés szervezésében is belekezdett. A főpolgármester szilárdan kitart amellett, hogy hétfőn délután a Clark Ádám térre hívja híveit, akikkel gyalog „megy fel, Budára”, a Karmelita elé, mivel szerinte a főváros csődhelyzetéért a kormányzat a felelős.