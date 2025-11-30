Feljelentés miatt aggódhat Karácsony Gergely

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a főváros csődhelyzete mellett Karácsony Gergely főpolgármesternek a Budapest Brand-botrány miatt is komolyan főhet a feje.

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ezúttal Karácsony Gergely főpolgármester ellen tett feljelentést a hírhedt Budapest Brand-ügy miatt. Mindeközben Karácsony Gergely úgy kéri a kormány pénzügyi segítségét a főváros csődhelyzete miatt, hogy hétfőre tüntetést szervez a Karmelita elé. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A Karácsony Gergely által felügyelt kreatív ügynökség okozhatja a főpolgármester vesztét

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ezúttal Karácsony Gergely főpolgármester ellen tett feljelentést. Tényi a közösségimédia-oldalán azt írta hogy neki köszönhetően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál landolt a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány ügyében egy feljelentés. Az ügyet tehát Tényi István feljelentése nyomán vizsgálhatja meg a nyomozó hatóság.

A Karácsony Gergely főpolgármester által felügyelt kreatív ügynökség a gyanú szerint politikai kifizetőhelyként működött, s bűncselekmények garmadáját követhette el. A Karácsony Gergely keze alá tartozó, napjainkra már megszűnt cég pénzügyi helyzetét és gazdálkodását korábban már áttekintette egy független szakértő októberben.

Nemcsak azt tárta fel, hogy a vállalkozásnál éveken keresztül pazarlás folyt, de arra is rájött, hogy Karácsony Gergely főpolgármester mindezt sok tízmilliós prémiummal honorálta. Arra is fény derült, hogy a milliós jövedelmű vezérigazgató, valamint a két helyettese a fizetésükön felül további százezer forintos, úgynevezett rezsitámogatást is hazavihetett. A jelentésben olvasható:

Annak ellenére, hogy a Budapest Brand üzleti terve egyetlen esztendőben sem teljesült maradéktalanul, Karácsony Gergely jóvoltából a cégvezetők mégis gigantikus összegű év végi prémiumot vihettek haza.

Mindezt trükkösen papírozták le.

Az esztendő során megoldandó prémiumfeladatokat ugyanis a főpolgármester utólag, az év vége előtt néhány nappal, visszamenőlegesen határozta meg. Az éves feladatokat tehát akkor jelölték ki, amikor a valóságban azok már rég teljesültek. A célfeladat e trükknek köszönhetően évről évre teljesült.