Karácsony Gergely beismerte, hogy csődbe vitte Budapestet

Ma Karácsony Gergely főpolgármester személyesen vitte be a levelét a Karmelitába, miszerint Budapest működéséhez a kormány segítségére van szüksége. És bár ez a beismerés felemásra sikeredett és a főpolgármester minden felelősséget hárított, de a lényeg, hogy ezzel megnyílt a lehetőség, hogy a kormány és a főváros vezetése között újrainduljanak a tárgyalások Budapest megsegítéséről – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében.
Minden probléma megoldása beismeréssel kezdődik – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében.

A Fidesz budapesti vezetője kifejtette:

Orbán Viktor egy korábbi interjújában elmondta, hogy a Fidesz kormányzása alatt még egy város sem ment tönkre és ha Budapesten baj van és segítségért fordul a kormányhoz, a kormány segíteni fog a fővároson. Bármi is vezetett a főváros jelenlegi helyzetéhez, ennek a budapestiek nem lehetnek az elszenvedői, mert Budapest a nemzet fővárosa.

Persze egy ekkora és ilyen gazdag város nem magától kerül a tönk szélére. Ehhez botrányos pénzügyi hibák, vastag tanácsadói szerződések, a Budapest Brand botrányhoz hasonló pénzügyi machinációk és városvezetési hibák tömkelege kellett. Ahhoz, hogy ez ne ismétlődhessen meg mindenkinek biztosítékok kellenek.

Ma elkezdődött valami. Ha Karácsony Gergely szándékai komolyak és nem csak átmeneti tűzoltás a cél, akkor esély nyílik arra, hogy Budapest hosszútávú működését közösen újragondoljuk. De ehhez fegyelmezett és átlátható gazdálkodás kell a fővárosban. Az első lépés talán ma megtörtént ennek irányába – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében.

Gulyás Gergely: A kormány elkötelezett Budapest működőképességének fenntartása mellett

 

