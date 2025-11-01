Karácsony Gergely hat éve, a főváros tragédiája

Hírlevél

Rendkívüli

Egy csaknem egyórás, hiánypótló dokumentumfilmet tett közzé a Magyar Nemzet, amely Budapest elmúlt hat évét dolgozza fel.
Karácsony Gergely Budapestjén a hajléktalanok hada, szemét, kaotikus közlekedés és befuccsolt drogstratégia. Ez az, ami egyből látszik, de a gaz mellett a korrupciós ügyek is burjánzanak. 

Karácsony Gergely Budapestje: Közlekedési káosz és gerikarók Fotó: Magyar Nemzet
Karácsony Gergelyék a választási ígéretek helyett csak a gyorsan kiépülő jutalékos rendszert váltották valóra. 

A Magyar Nemzet új dokumentumfilmje rávilágít arra, hogy Karácsony Gergely irányítása alatt miként lett a főváros vagyonos, fellendülésben lévő európai nagyvárosból csőd szélén tántorgó problémahalmaz.

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán ide kattintva olvasható.

 

