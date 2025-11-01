Karácsony Gergely hat éve, a főváros tragédiája

Egy csaknem egyórás, hiánypótló dokumentumfilmet tett közzé a Magyar Nemzet, amely Budapest elmúlt hat évét dolgozza fel.
Karácsony Gergely Budapestjén a hajléktalanok hada, szemét, kaotikus közlekedés és befuccsolt drogstratégia. Ez az, ami egyből látszik, de a gaz mellett a korrupciós ügyek is burjánzanak.
Karácsony Gergelyék a választási ígéretek helyett csak a gyorsan kiépülő jutalékos rendszert váltották valóra.
A Magyar Nemzet új dokumentumfilmje rávilágít arra, hogy Karácsony Gergely irányítása alatt miként lett a főváros vagyonos, fellendülésben lévő európai nagyvárosból csőd szélén tántorgó problémahalmaz.
A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán ide kattintva olvasható.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!