Magyar Péter leváltására készül a baloldal – Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök-jelölt?

Az Ellenpont arról ír, hogy a balliberális politikai oldal térfelén teljes átrendeződés zajlik. Karácsony Gergely emberei sorra csatlakoznak az új, humanista választási párthoz, amelyet a Párbeszéd társelnöke, Barabás Richárd alapított Cseh Katalinnal közösen. A lap szerint ez annak a jele, hogy Magyar Péter helyett végül Karácsony Gergely lehet a baloldal miniszterelnök-jelöltje a 2026-os választásokra.

Az új baloldali párt körül formálódik a politikai erőtér. Egyre több Karácsony Gergelyhez köthető politikus csatlakozik Barabás Richárd és Cseh Katalin frissen létrehozott formációjához, a Humanistákhoz. Az Ellenpont értesülései szerint mindez Magyar Péter leváltásának előkészítését szolgálja, mivel már Brüsszelben és Washingtonban is a főpolgármesterben látják a baloldal igazi új miniszterelnök-jelöltjét. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Tisza Párt elnökének támogatottsága drámaian csökkent, így a nemzetközi baloldali körök inkább Karácsony Gergely mögé állhatnak



Korábbi értesülések alapján Brüsszel már dönthetett is Magyar Péter lecseréléséről Karácsony Gergely személyére. A Tisza Párt elnökének támogatottsága drámaian csökkent, így a nemzetközi baloldali körök inkább a főpolgármester mögé állhatnak.

Karácsony közben aktívan építi külföldi kapcsolatait. Az ukrán vezetés felé is nyitott az utóbbi időben, az amerikai baloldalhoz köthető Korányi Dáviddal pedig már régóta jó viszonyt ápol. A főpolgármester az utóbbi hetekben láthatóan azon dolgozik, hogy megszerezze a nemzetközi támogatást a váltáshoz.

A hazai baloldali politikusok között is jelentős mozgások indultak:

Szabó Tímea, a Párbeszéd ügyvezető elnöke,

Szabó Rebeka, a párt másik társelnöke,

Béres András óbudai alpolgármester és

Dorosz Dávid, Karácsony egykori kampányfőnöke

mind csatlakozhatnak a Humanistákhoz.

Többen nyilvánosan lájkolták Barabás Richárd bejelentő videóját, ezzel is jelezve elköteleződésüket.

Az Ellenpont információi szerint Szabó Tímea vezető szerepet is kaphat az új formációban. Ő maga a Gulyás Médiának adott nyilatkozatában nem tagadta a váltást, és azt mondta:

Barabás Richárd nemsokára új információkat is meg fog osztani.”

A Humanisták körül momentumos politikusok megjelenésére is számítanak, ami arra utal, hogy Cseh Katalinék pártja lehet a baloldal új összefogási platformja.

Mindez nem kerülte el Magyar Péter figyelmét sem. A Tisza Párt elnöke Barabás videója alatt élesen bírálta a főpolgármestert, azt állítva, hogy

Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back…”

Később a 24.hu cikke alá kommentelve pedig megjegyezte:

Nemsokára mindenki számára egyértelmű lesz minden. Addig persze lehet ködösíteni.”

Figyelemre méltó, hogy az addig napi szinten posztoló Magyar Péter az új párt megalakulása óta szinte teljesen eltűnt a közösségi médiából, és betegségre hivatkozva lemondta nyilvános programjait is. Mindezt alig pár nappal a Humanisták bemutatkozása előtt.