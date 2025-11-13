Magyar Péter leváltására készül a baloldal – Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök-jelölt?

Az Ellenpont arról ír, hogy a balliberális politikai oldal térfelén teljes átrendeződés zajlik. Karácsony Gergely emberei sorra csatlakoznak az új, humanista választási párthoz, amelyet a Párbeszéd társelnöke, Barabás Richárd alapított Cseh Katalinnal közösen. A lap szerint ez annak a jele, hogy Magyar Péter helyett végül Karácsony Gergely lehet a baloldal miniszterelnök-jelöltje a 2026-os választásokra.
A Tisza Párt elnökének támogatottsága drámaian csökkent, így a nemzetközi baloldali körök inkább Karácsony Gergely mögé állhatnak
Korábbi értesülések alapján Brüsszel már dönthetett is Magyar Péter lecseréléséről Karácsony Gergely személyére. A Tisza Párt elnökének támogatottsága drámaian csökkent, így a nemzetközi baloldali körök inkább a főpolgármester mögé állhatnak.
Karácsony közben aktívan építi külföldi kapcsolatait. Az ukrán vezetés felé is nyitott az utóbbi időben, az amerikai baloldalhoz köthető Korányi Dáviddal pedig már régóta jó viszonyt ápol. A főpolgármester az utóbbi hetekben láthatóan azon dolgozik, hogy megszerezze a nemzetközi támogatást a váltáshoz.
A hazai baloldali politikusok között is jelentős mozgások indultak:
- Szabó Tímea, a Párbeszéd ügyvezető elnöke,
- Szabó Rebeka, a párt másik társelnöke,
- Béres András óbudai alpolgármester és
- Dorosz Dávid, Karácsony egykori kampányfőnöke
mind csatlakozhatnak a Humanistákhoz.
Többen nyilvánosan lájkolták Barabás Richárd bejelentő videóját, ezzel is jelezve elköteleződésüket.
Az Ellenpont információi szerint Szabó Tímea vezető szerepet is kaphat az új formációban. Ő maga a Gulyás Médiának adott nyilatkozatában nem tagadta a váltást, és azt mondta:
Barabás Richárd nemsokára új információkat is meg fog osztani.”
A Humanisták körül momentumos politikusok megjelenésére is számítanak, ami arra utal, hogy Cseh Katalinék pártja lehet a baloldal új összefogási platformja.
Mindez nem kerülte el Magyar Péter figyelmét sem. A Tisza Párt elnöke Barabás videója alatt élesen bírálta a főpolgármestert, azt állítva, hogy
Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back…”
Később a 24.hu cikke alá kommentelve pedig megjegyezte:
Nemsokára mindenki számára egyértelmű lesz minden. Addig persze lehet ködösíteni.”
Figyelemre méltó, hogy az addig napi szinten posztoló Magyar Péter az új párt megalakulása óta szinte teljesen eltűnt a közösségi médiából, és betegségre hivatkozva lemondta nyilvános programjait is. Mindezt alig pár nappal a Humanisták bemutatkozása előtt.
Brüsszelben és az amerikai baloldal köreiben nő Karácsony Gergely esélye, akinek nagyobb a népszerűsége és alacsonyabb az elutasítottsága Magyar Péternél.
A főpolgármester így stabilabb, kiszámíthatóbb jelöltként tűnhet a nemzetközi partnerek szemében, különösen úgy, hogy a kampányfinanszírozást koordináló Korányi Dávid vele régóta szoros munkakapcsolatban áll.
Mindezek alapján az Ellenpont elemzése úgy véli, hogy a Humanisták megalakulása egyértelműen Karácsony pozícióit erősíti, ami Magyar Péter lecserélésének előszobája lehet. A baloldali átrendeződés tehát új szakaszába lépett. A háttérben már a miniszterelnök-jelölti szék sorsa forog kockán a balliberális oldalon.