Rendkívüli

Magyar Péter

Magyar Péter leváltására készül a baloldal – Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök-jelölt?

Az új baloldali párt körül formálódik a politikai erőtér. Egyre több Karácsony Gergelyhez köthető politikus csatlakozik Barabás Richárd és Cseh Katalin frissen létrehozott formációjához, a Humanistákhoz. Az Ellenpont értesülései szerint mindez Magyar Péter leváltásának előkészítését szolgálja, mivel már Brüsszelben és Washingtonban is a főpolgármesterben látják a baloldal igazi új miniszterelnök-jelöltjét.
Az Ellenpont arról ír, hogy a balliberális politikai oldal térfelén teljes átrendeződés zajlik. Karácsony Gergely emberei sorra csatlakoznak az új, humanista választási párthoz, amelyet a Párbeszéd társelnöke, Barabás Richárd alapított Cseh Katalinnal közösen. A lap szerint ez annak a jele, hogy Magyar Péter helyett végül Karácsony Gergely lehet a baloldal miniszterelnök-jelöltje a 2026-os választásokra.

Korábbi értesülések alapján Brüsszel már dönthetett is Magyar Péter lecseréléséről Karácsony Gergely személyére. A Tisza Párt elnökének támogatottsága drámaian csökkent, így a nemzetközi baloldali körök inkább a főpolgármester mögé állhatnak.
Karácsony közben aktívan építi külföldi kapcsolatait. Az ukrán vezetés felé is nyitott az utóbbi időben, az amerikai baloldalhoz köthető Korányi Dáviddal pedig már régóta jó viszonyt ápol. A főpolgármester az utóbbi hetekben láthatóan azon dolgozik, hogy megszerezze a nemzetközi támogatást a váltáshoz.

A hazai baloldali politikusok között is jelentős mozgások indultak:

  • Szabó Tímea, a Párbeszéd ügyvezető elnöke,
  • Szabó Rebeka, a párt másik társelnöke,
  • Béres András óbudai alpolgármester és
  • Dorosz Dávid, Karácsony egykori kampányfőnöke
    mind csatlakozhatnak a Humanistákhoz. 

Többen nyilvánosan lájkolták Barabás Richárd bejelentő videóját, ezzel is jelezve elköteleződésüket.

 

Az Ellenpont információi szerint Szabó Tímea vezető szerepet is kaphat az új formációban. Ő maga a Gulyás Médiának adott nyilatkozatában nem tagadta a váltást, és azt mondta: 

Barabás Richárd nemsokára új információkat is meg fog osztani.”

A Humanisták körül momentumos politikusok megjelenésére is számítanak, ami arra utal, hogy Cseh Katalinék pártja lehet a baloldal új összefogási platformja.

Mindez nem kerülte el Magyar Péter figyelmét sem. A Tisza Párt elnöke Barabás videója alatt élesen bírálta a főpolgármestert, azt állítva, hogy

Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back…”

 

Később a 24.hu cikke alá kommentelve pedig megjegyezte:

Nemsokára mindenki számára egyértelmű lesz minden. Addig persze lehet ködösíteni.”

Figyelemre méltó, hogy az addig napi szinten posztoló Magyar Péter az új párt megalakulása óta szinte teljesen eltűnt a közösségi médiából, és betegségre hivatkozva lemondta nyilvános programjait is. Mindezt alig pár nappal a Humanisták bemutatkozása előtt.

Brüsszelben és az amerikai baloldal köreiben nő Karácsony Gergely esélye, akinek nagyobb a népszerűsége és alacsonyabb az elutasítottsága Magyar Péternél.
A főpolgármester így stabilabb, kiszámíthatóbb jelöltként tűnhet a nemzetközi partnerek szemében, különösen úgy, hogy a kampányfinanszírozást koordináló Korányi Dávid vele régóta szoros munkakapcsolatban áll.

Mindezek alapján az Ellenpont elemzése úgy véli, hogy a Humanisták megalakulása egyértelműen Karácsony pozícióit erősíti, ami Magyar Péter lecserélésének előszobája lehet. A baloldali átrendeződés tehát új szakaszába lépett. A háttérben már a miniszterelnök-jelölti szék sorsa forog kockán a balliberális oldalon.

 

