Háború

Térképen a brutális orosz előretörés, az összeomlás szélén az ukrán hadsereg

Krízis

Lemondott a cseh koalíciós kormány

Államkincstár

Karácsony Gergely már megint hazudik és félretájékoztatja a közvéleményt

A Kúria ma nem arról döntött, hogy kell-e szolidaritási hozzájárulást fizetni vagy nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetni, és nem arról döntött, hogy a főváros sok szolidaritási hozzájárulást fizet vagy éppen keveset. Én úgy látom, hogy Karácsony Gergely ebben a kérdésben is, mint oly sok kérdésben másban vetít, nem a valóságot mondja, torzít és félretájékoztatja a közvéleményt – mondta videójában Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.
ÁllamkincstárLatorcai Csabaszolidaritási hozzájárulásBALLIBERÁLIS ÁLHÍREKBALLIBERÁLIS FŐVÁROSI VEZETÉSBALLIBERÁLIS ÁLHÍRBALOLDALI VÁROSVEZETÉSKözigazgatási és Területfejlesztési MinisztériumKarácsony Gergelybaloldali városvezetés

A Kúria ma nem arról döntött, hogy kell-e szolidaritási hozzájárulást fizetni vagy nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetni és nem arról döntött, hogy a főváros sok szolidaritási hozzájárulást fizet vagy éppen keveset – mondta el a videójában Latorcai Csaba.

Budapest, 2025. szeptember 24. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Karácsony Gergely már megint vetít, nem a valóságot mondja, torzít és félretájékoztatja a közvéleményt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kifejtette: 

A Kúria mindösszesen egy technikai kérdésben hozott döntést, nevezetesen arról, hogy a korábbi években az Államkincstár a Kúria szerint nem megfelelő módon rendelte el a fővárosi önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulást. Mindösszesen erről a technikai kérdésről született döntés, arról nem is beszélve, hogy a kincstár ettől az évtől kezdődően már teljesen új rendszerben szedi be a szolidaritási hozzájárulást azoktól az önkormányzatoktól, akiknek azt fizetniük kell. Ráadásul a Kúria még arról sem döntött, hogy a korábbi években beszedett szolidaritási hozzájárulást bármilyen módon vissza kellene fizetni. Szóval én úgy látom, hogy Karácsony Gergely ebben a kérdésben is, mint oly sok kérdésben másban vetít, nem a valóságot mondja, torzít és félretájékoztatja a közvéleményt”

– hangsúlyozta az államtitkár. 

