Karácsony Gergely már megint hazudik és félretájékoztatja a közvéleményt

A Kúria mindösszesen egy technikai kérdésben hozott döntést, nevezetesen arról, hogy a korábbi években az Államkincstár a Kúria szerint nem megfelelő módon rendelte el a fővárosi önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulást. Mindösszesen erről a technikai kérdésről született döntés, arról nem is beszélve, hogy a kincstár ettől az évtől kezdődően már teljesen új rendszerben szedi be a szolidaritási hozzájárulást azoktól az önkormányzatoktól, akiknek azt fizetniük kell. Ráadásul a Kúria még arról sem döntött, hogy a korábbi években beszedett szolidaritási hozzájárulást bármilyen módon vissza kellene fizetni. Szóval én úgy látom, hogy Karácsony Gergely ebben a kérdésben is, mint oly sok kérdésben másban vetít, nem a valóságot mondja, torzít és félretájékoztatja a közvéleményt”