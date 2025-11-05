Nyilatkozatban tiltakozik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége, amiért négy magyar egyetemistát jogtalanul tartanak fogva a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon (TCK). A hallgatók annak ellenére estek a kényszersorozás áldozatául, hogy egyetemi tanulmányaik miatt érvényes halasztással rendelkeznek – írta meg a Magyar Nemzet.

Kárpátaljai magyar egyetemistákat tartanak fogva az ukránok Fotó: az egyetem facebook oldala

Mint kifejtik, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem diákjai november 4-én, hétfőn a törvényi előírásoknak megfelelően keresték fel a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot adatfrissítés céljából. A rutinszerűnek tűnő látogatás azonban rémálommá vált négy hallgató számára, akiket azóta sem engedtek távozni az intézményből.

A kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezete nem hagyja annyiban

A KMKSZ közleménye hangsúlyozza, hogy az ukrán jogszabályok értelmében a hadkiegészítő parancsnokságoknak nincs joguk önkényesen, jogi alap nélkül fogvatartani a hadköteles személyeket.

Az adatfrissítés nem olyan cselekmény, amely azonnali, többórás őrizetbe vételt indokolna

– áll a nyilatkozatban, amely rámutat arra is, hogy a személyi szabadság korlátozását szigorúan szabályozzák az ukrán törvények, beleértve az ország alkotmányát is.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélységes felháborodását fejezi ki az esetek kapcsán, és levélben fordul Ukrajna hadügyminiszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálása ügyében

– zárja nyilatkozatát a KMKSZ elnöksége.