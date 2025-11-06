Ismert, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem diákjai november 4-én, hétfőn a törvényi előírásoknak megfelelően keresték fel a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot adatfrissítés céljából.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem diákjait is vinnék a frontra. Fotó: KISZó / KISZó

Kárpátalján veszélyben vannak a magyar fiatalok is

A rutinszerűnek tűnő látogatás azonban rémálommá vált négy hallgató számára, akiket azóta sem engedtek távozni az intézményből.

Hankó Balázs az elképesztő eset kapcsán azt írta, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszászon nemcsak a magyar felsőoktatás, hanem a magyar jelen és jövő letéteményese, éppen ezért, ennek pontos tudatában az ukránok nemcsak az alapvető kisebbségi jogokat vonják meg a kárpátaljai magyaroktól, de

a tegnapi jogtalan, önkényuralmi akciójukkal a magyar jövőt akarják ellehetetleníteni, a kárpátaljai magyarokat akarják elüldözni.

„Tűrhetetlen és megbocsáthatatlan, hogy a jövőnkkel zsarolnak minket, a jövőjével zsarolják és félemlítik meg a kárpátaljai magyarokat!

Tűrhetetlen és megbocsáthatatlan, hogy a Főiskola magyar hallgatóit miközben jogkövetően megjelennek a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon adatfrissítés céljából, önkényesen, jogalap nélkül bent tartják őket nem engedik őket haza”

– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, az egyetemet az elkövetkezendő években a régió vezető intézménnyé fejleszti a magyar kormány, és minden ellenszéllel szemben támogatják azt a Tulipán Tanodát, amely megtartja, őrzi és örökíti a magyar kultúrát, a magyar nyelvet, és erősíti a magyar közösséget.

A történtek után a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélységes felháborodását fejeze ki,