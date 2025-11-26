Mondják el nekik: milyen eltemetni egy gyereket?

Hírlevél

Pászka Zoltán, Rácz Attila, Leco Zsolt... csak néhány név a magyar származású elesettek közül, akik ma már sírhalmok alatt nyugszanak. Kárpátaljai magyarok, ugyanúgy, mint én – idézte fel Ferenc Viktória Európai Parlamenti képviselő a parlament mai vitájában.
kárpátaljai magyarukrajnabéketervFerenc ViktóriaEurópai Unió

Ferenc Viktória emlékeztetett rá, hogy rengeteg kárpátaljai magyar is elhunyt az orosz-ukrán háborúban, és felidézte Fabien Mandon, a francia vezérkari főnök szavait, aki nemrég arról beszélt, hogy a franciáknak el kell fogadniuk, hogy a közelgő háborúban elveszíthetik a fiaikat. 

Ferenc Viktória ungvári Kálvária temetőben kárpátaljai magyar áldozatoknál.
Ferenc Viktória ungvári Kálvária temetőben kárpátaljai magyar áldozatoknál. Fotó: Facebook/Ferenc Viktória

Beszédében neki címezve mondta, hogy a kárpátaljai magyarok szülei 

elmondhatnák a nyugat vezérkar főnökeinek, hogyan lehet felkészülni a gyermekeink elvesztésére egy háborúban. Elárulhatom, hogy sehogy!”

Szentkirályi Alexandra szerint ellen kell állnunk, és az eszünkre kell hallgatnunk!

De arra is kitért, hogy a „kényelmes európai parlamenti páholyokból” nem lehet hitelesen üzenni a háborúban családtagjaikat elveszítő embereknek, hogy az asztalon levő béketerv hogy 

„nem elég jó.”

Ferenc Viktória arra is ráirányította a figyelmet, az hogy az EU pénzt és fegyvereket ad a folytatáshoz, cserébe a helyieknek kell biztosítani az emberanyagot, cinikus és embertelen hozzáállás. Valószínűleg soha nem néztek a sok szenvedést átélt emberek szemébe, és nem kérdezték meg tőlük, hogy mit szeretnének: békét vagy háborút?

Ukrajnában most van esély a békére, és ezt az esély meg kell ragadni – zárta gondolatait a képviselő.

