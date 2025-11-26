Mondják el nekik: milyen eltemetni egy gyereket?

Ferenc Viktória emlékeztetett rá, hogy rengeteg kárpátaljai magyar is elhunyt az orosz-ukrán háborúban, és felidézte Fabien Mandon, a francia vezérkari főnök szavait, aki nemrég arról beszélt, hogy a franciáknak el kell fogadniuk, hogy a közelgő háborúban elveszíthetik a fiaikat.
Beszédében neki címezve mondta, hogy a kárpátaljai magyarok szülei
elmondhatnák a nyugat vezérkar főnökeinek, hogyan lehet felkészülni a gyermekeink elvesztésére egy háborúban. Elárulhatom, hogy sehogy!”
De arra is kitért, hogy a „kényelmes európai parlamenti páholyokból” nem lehet hitelesen üzenni a háborúban családtagjaikat elveszítő embereknek, hogy az asztalon levő béketerv hogy
„nem elég jó.”
Ferenc Viktória arra is ráirányította a figyelmet, az hogy az EU pénzt és fegyvereket ad a folytatáshoz, cserébe a helyieknek kell biztosítani az emberanyagot, cinikus és embertelen hozzáállás. Valószínűleg soha nem néztek a sok szenvedést átélt emberek szemébe, és nem kérdezték meg tőlük, hogy mit szeretnének: békét vagy háborút?
Ukrajnában most van esély a békére, és ezt az esély meg kell ragadni – zárta gondolatait a képviselő.