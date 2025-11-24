Orbán Viktor: Nem fogjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy videós bejegyzésében foglalta össze a frissen lezárult Ukrajnával kapcsolatos uniós csúcs legfontosabb tanulságait.
Orbán Viktor: Nem fogjuk elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozásáért
Ők folytatni akarják a háborút, de mivel pénzük nincs, ezért közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt.”
– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint az Európai Unió vezetői továbbra is a háború folytatásában látják a megoldást, ám ehhez sem pénzügyi forrásuk, sem átfogó tervük nincs.
Éppen most fejeződött be ez a megbeszélés, ahol áttekintettük azt a 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani: az Európai Unió folytatni akarja a háborút úgy, hogy egyetlen, de egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, és egyetlen ötlete sincs arról, hogy hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni”
– mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette, hogy Brüsszel egyetlen javaslata az, hogy a tagállamok „dobják össze” a pénzt, vagyis közösen adósítsák el magukat Ukrajna támogatása érdekében.
Magyarország erre nem hajlandó. Nem fogjuk elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozásáért”
– hangsúlyozta a magyar kormányfő, majd ismét megerősítette, hogy Magyarország álláspontja világos és következetes, mert háború helyett békére van szükség, a közös európai adósság helyett pedig a nemzeti érdekek védelmére.
Nem fogjuk a magyar emberek pénzét, munkáját és jövőjét olyan célokra fordítani, amelyek nem a békét, hanem a háború meghosszabbítását szolgálják”
– zárta videós bejegyzését Orbán Viktor.