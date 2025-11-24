Orbán Viktor: Nem fogjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy videós bejegyzésében foglalta össze a frissen lezárult Ukrajnával kapcsolatos uniós csúcs legfontosabb tanulságait.

A legfrissebb uniós csúcstárgyalásról beszámolva a miniszterelnök úgy látja, hogy az Európai Unió továbbra is a háború folytatásában gondolkodik, miközben pénze és valódi terve sincs Ukrajna támogatására. Orbán Viktor ezzel összefüggésben határozottan kijelentette, hogy Magyarország nemet mond a közös hitelfelvételre, mert nem hajlandó az unokák jövőjét elzálogosítani egy megnyerhetetlen háború miatt (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)

Orbán Viktor: Nem fogjuk elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozásáért



Ők folytatni akarják a háborút, de mivel pénzük nincs, ezért közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt.”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint az Európai Unió vezetői továbbra is a háború folytatásában látják a megoldást, ám ehhez sem pénzügyi forrásuk, sem átfogó tervük nincs.

Éppen most fejeződött be ez a megbeszélés, ahol áttekintettük azt a 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani: az Európai Unió folytatni akarja a háborút úgy, hogy egyetlen, de egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, és egyetlen ötlete sincs arról, hogy hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni”

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette, hogy Brüsszel egyetlen javaslata az, hogy a tagállamok „dobják össze” a pénzt, vagyis közösen adósítsák el magukat Ukrajna támogatása érdekében.

Magyarország erre nem hajlandó. Nem fogjuk elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozásáért”

– hangsúlyozta a magyar kormányfő, majd ismét megerősítette, hogy Magyarország álláspontja világos és következetes, mert háború helyett békére van szükség, a közös európai adósság helyett pedig a nemzeti érdekek védelmére.

Nem fogjuk a magyar emberek pénzét, munkáját és jövőjét olyan célokra fordítani, amelyek nem a békét, hanem a háború meghosszabbítását szolgálják”

– zárta videós bejegyzését Orbán Viktor.