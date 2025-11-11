Kiderült, hogyan juthatott kenőpénzhez a DK-s polgármester, Kiss László

Továbbra is zajlik a nyomozás az óbudai korrupciós ügyben, amelynek érintettje a Demokratikus Koalíció III. kerületi polgármestere, Kiss László és volt MSZP-s helyettese, Czeglédy Gergő. A Magyar Nemzet beszámolója szerint vesztegetés, befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt eljárást folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) továbbra is szűkszavú az ügy részleteit illetően.

Kitáltaltak a régi cimborák Kiss Lászlóról

A lap felidézte, Kiss Lászlóra többen is terhelő vallomást tettek, egyikük az a koronatanú, aki az egész eljárást elindította. Az illető önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. A férfi azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik hangsúlyozták, hogy a polgármesternek „megy a pénz”.

Később Kiss régi barátja, F. László ügyvéd is megtört; de egy másik, az ügyben szintén érintett, D. Róbert is dalolni kezdett a hatóságoknak.

Az egykori barátok és érintettek vallomásaikban beszéltek többek között Kiss Lászlóról, Czeglédy Gergőről, valamint érintőlegesen Kiss kabinetfőnökéről, Krébesz Dánielről is.

Mit lehet eddig tudni az óbudai korrupciós botrányról?

A közvélemény az óbudai korrupciós ügyről 2022 tavaszán értesülhetett, amikor a több kétes ügyet is megszellőztető álarcos alak, Anonymous különböző leleplező anyagokat tett közzé. Nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amin az óbudai ügy szereplői papírzacskóból kivett korrupciós pénzt számolnak egy autóban. Az álarcos alak a baloldal fontos háttéremberéről, P. Gáborról is beszélt, (aki ugyancsak gyanúsítottja az óbudai korrupciós botránynak), valamint a már említett F. László ügyvédről is, akinek felesége egy darabig üzlettársa is volt a jogásznak.

Az első gyanúsítottakat, köztük D. Róbertet és F. Lászlót tavaly márciusban fogták el, majd nem sokkal később gyanúsított lett Czeglédy Gergő akkori, azóta lemondott alpolgármester és Kiss László polgármester is.

Mindketten hónapokig voltak letartóztatásban. Kiss azóta újra vezeti a kerületet, nem mondott le. Az eljárásnak jelenleg tizennyolc érintettje van.

A KNYF gyanúja szerint Kiss László a 2019 októberi polgármesterré választását követően megállapodott F. Lászlóval, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni.

A főügyészség szerint a vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal.

Az ügyészség közleményében kiemelte, hogy a valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. Esetenként a vállalt munkát pedig az önkormányzat alkalmazottai végezték el.

A gyanú szerint a visszaosztásokból Kiss László tizennyolcmillió, míg Czeglédy százmillió forintot tehetett zsebre. Ugyanakkor mindketten ártatlannak vallják magukat, Kiss ráadásul politikai indíttatású eljárásról beszél.

D. Róbert vallomása megerősíti a gyanút, hogy Kiss Lászlónak visszaosztottak

Az ügyben most D. Róbert vallomása is terítékre került, amelyből kiderül, ő is részese volt annak a korrupciós rendszernek, amelynek részeként kenőpénzeket kellett visszaosztani Kiss Lászlónak és alpolgármesterének.

D. Róbert a nyomozó ügyészeknek arról beszélt, hogy Kiss a hatalomba kerülése után olyan, többek között grafikai és nyomdai munkákkal foglalkozó cégeket keresett, amelynek tulajdonosai részt vesznek visszaosztásban, „vagyis korrupcióban”.

A gyanúsított szerint mindezek mellett a zöldterület-kezeléssel foglalkozó Green Bush Kft. is sok számlát állított ki Kiss első időszakában az önkormányzatnak, ezért egy idő után a polgármester úgy döntött, hogy a cég már ne számlázzon többet.