Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön a Majdan! Brutális tüntetéseket készítenek elő Zelenszkij ellen Ukrajnában

Sport

Drámai hírt kapott a magyar válogatott, óriási meglepetés az ír-portugál meccsen – ÉLŐ

Ukrajna

Kérik a magyarok pénzét azért, hogy néhány háborúpárti ukrán maffiózónak aranyból legyen a WC

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egyik gyanúsított, Zelenszkij közeli jó barátja, aki hogy, hogy nem véletlenül pont elhagyta Ukrajnát és nincs meg, olyan házban lakott, amelyben még a WC is aranyozott volt. Van fénykép is erről. Na ne!!! Az ukránok arany WC-jét is mi fizessük?! Tisza-adóval meg nyugdíjadóval el akarják venni a magyarok pénzét azért, hogy néhány háborúpárti ukrán maffiózónak aranyból legyen a klozet? – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a videójában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnamaffiahálózatCeausescumaffiaállammaffiavezérZelenszkijmaffiaszerű hálózatHáború UkrajnábanmaffiaVolodimir Zelenszkij

Kérik a magyar emberek pénzét azért, hogy néhány háborúpárti ukrán maffiózónak aranyból legyen a klozet? Az egyik gyanúsított, Zelenszkij közeli jó barátja, aki hogy, hogy nem véletlenül pont elhagyta Ukrajnát és nincs meg, olyan házban lakott, amelyben még a WC is aranyozott volt. Van fénykép erről – mondta Menczer Tamás a videójában.

Kijev, 2025. november 3. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. november 3-án. Zelenszkij bejelentette, hogy november végére Ukrajna naponta 600-800 elfogó drónt lesz képes gyártani annak ellenére, hogy a háborúban találatok érték az ukrán fegyvergyártó üzemeket. MTI/EPA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: STRINGER/MTI/EPA)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Azt csak halkan zárójelben jegyezném meg, hogy ilyesmit legutóbb Ceausescunál láttunk, amit ezeknél a derék ukrán uraknál most láthatunk. Aranyozott WC, ez-az, finom nyalánkságok.

Az egyik gyanúsított, Zelenszkij közeli jó barátja egy olyan házban lakott, amelyben még a WC is aranyozott volt

Csak azt szeretném mondani, hogyha Ukrajnát behozzák az EU-ba, az egyrészt azt jelenti, hogy behozzák a háborút is. Másrészt azt is jelenti, hogy a pénzt meg kiviszik Ukrajnába. Eddig is erre nemet mondtunk, mert mondtuk, hogy a magyarok pénzét a háborúba ne vigyék. Ez így is van. De emellett az is igaz, hogy

a magyarok pénzét az ukrán háborús maffiának se vigyék. Jól nézünk ki. Kérik a Tisza-adóval, a nyugdíjadóval, meg mindennel a magyar emberek pénzét azért, hogy néhány háborúpárti ukrán maffiózónak aranyból legyen a klozet? Álljon már meg a menet talán

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

A fél ukrán kormány öles léptekkel halad a börtönbe gyakorlatilag

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!