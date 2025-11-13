Kérik a magyarok pénzét azért, hogy néhány háborúpárti ukrán maffiózónak aranyból legyen a WC

Kérik a magyar emberek pénzét azért, hogy néhány háborúpárti ukrán maffiózónak aranyból legyen a klozet? Az egyik gyanúsított, Zelenszkij közeli jó barátja, aki hogy, hogy nem véletlenül pont elhagyta Ukrajnát és nincs meg, olyan házban lakott, amelyben még a WC is aranyozott volt. Van fénykép erről – mondta Menczer Tamás a videójában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: STRINGER/MTI/EPA)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Azt csak halkan zárójelben jegyezném meg, hogy ilyesmit legutóbb Ceausescunál láttunk, amit ezeknél a derék ukrán uraknál most láthatunk. Aranyozott WC, ez-az, finom nyalánkságok.

Csak azt szeretném mondani, hogyha Ukrajnát behozzák az EU-ba, az egyrészt azt jelenti, hogy behozzák a háborút is. Másrészt azt is jelenti, hogy a pénzt meg kiviszik Ukrajnába. Eddig is erre nemet mondtunk, mert mondtuk, hogy a magyarok pénzét a háborúba ne vigyék. Ez így is van. De emellett az is igaz, hogy

a magyarok pénzét az ukrán háborús maffiának se vigyék. Jól nézünk ki. Kérik a Tisza-adóval, a nyugdíjadóval, meg mindennel a magyar emberek pénzét azért, hogy néhány háborúpárti ukrán maffiózónak aranyból legyen a klozet? Álljon már meg a menet talán

– hangsúlyozta Menczer Tamás.