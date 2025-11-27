Ezt önnek is látnia kell! Takács Péter reagált a Tisza egészségügyi megszorításaira 

Takács Péterrel zárul a héten az Igazság órája, az államtitkárral elsőként

az 1300 milliárd forintos baloldali megszorító csomag egészségügyi fejezetéről

mondta el a véleményét. Úgy fogalmazott, megint lebuktak, Magyar Péter egy hazudozó, próbáljáék letagadni, noha erről már saját gazdasági szakemerei már korábban beszéltek. Most pedig még a baloldali sajtó is próbálja úgy beállítani, mintha ebből semmi nem lenne igaz.

Hozzátette, a macskákra is kutyákra vonatkozó ebadó is valós terv, hiába tagadják. – Magyar Péter egy kényszeres hazudozó, semmiben sem mond igazat – mondta.

Kiemelte, az egészségügyben is jelentős megszorítások jönnének a terv szerint.

– Ez egy szélsőségesen baloldali, liberális megszorító csomag

– hangsúlyozta, hozzátéve, most a magánbiztosítókat beengednék az egészségbiztosítási piacra, amire már a baloldali időkben volt példa. – 4000 milliárd forintról beszélünk, amit kiprivatizálnának, ami óriási biznisz – mondta, hozzátéve, ezzel többszörösére növelnék a biztosítási járulékot.

Takács Péter kifejtette, itt van egy biztosítási alapkosár, de minden másért fizetni kell, és ha nincs magánbiztosítása az embernek,

bekerül a szegények egészségügyi rendszerébe, ami ketté szakítaná az országot.

Jelezte, ma 15,5 százalék alatt van a magánegészségügyi részvétel.

Beszélt arról is, hogy a költségvetési kiadásoknál az egészségügy részesedése folyamatosan nő, 467 milliárd forinttal növelték egy év alatt. Tehát nem igaz, hogy a kormány csak a stadionokba öli a pénzt, ahogy azt próbálja a baloldal beállítani. Jelezte, az is álhír volt, amikor azt állították, hogy összeomlott a fűtési rendszer egy kórházban, de ez egy libsi sajtó trükk, miként az is, hogy alig kapnak reggelit a betegek. – Komoly előírásoknak kell megfelelni a kórházi étkeztetésnél, amit a hatóság rendszeresen ellenőriz.

Ráadásul több mint duplájára emeltük a betegek élelmezésére fordítandó összeget

– tudatta.

Kincses Gyuláról, aki arról beszélt, egyre kevesebben jutna egészségügyi ellátáshoz, és kótházakat zárnak be, Takács Péter azt mondta, Kincses baloldali, az is volt. – Az hogy valahol szünetel a kapacitás, nem jelenti azt, hogy bezárják az adott részleget, pusztán arról van szó, hogy időnként műszereket cserélnek, vagy átcsoportosítják az ágyakat, követve az igényeket – mondta.