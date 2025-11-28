Kiderült! Ezért tervez brutális megszorításokat a Tisza

Hírlevél

47 perce
Mi nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnába, de a Tisza Párt az odaadná – mondta Menczer Tamás egy lakossági fórumon, ahol azt is felvázolta, hogy a Tisza Párt brüsszeli parancsot végrehajtva szedne be milliárdokat, hogy azt Ukrajnának adják.
Von der Leyenkormánypártbrüsszeli parancsháborúMenczer Tamás

A háború folytatásához pénz kell, és Brüsszelnek nincs pénze – közölte Menczer Tamás legutóbbi lakossági fórumán, ahol a kormánypártok kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, ezért mondja azt von der Leyen, hogy adjanak pénzt a tagállamok. 

„És erre válaszolt Orbán Viktor, hogy 

mi nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnába, de a Tisza Párt az odaadná" 

– tudatta. Menczer Tamás szerint itt nyer értelmet, hogy miért kell ez a brutális megszorítócsomag. „Miért akarnak több ezermilliárd forintot elvenni a családoktól és a magyar vállalkozásoktól?

 Azért, mert kell a pénz Ukrajnának. Ez egy brüsszeli parancs. A lóvét elvenni a magyaroktól, brüsszeli parancsra benyomni Ukrajnába és benyomni a háborúba 

– közölte a politikus, hozzátéve, természetesen Orbán Viktor, a magyar kormány és a Fidesz-KDNP ezt elutasítja.

 

 

