Kiderült! Ezért tervez brutális megszorításokat a Tisza

A háború folytatásához pénz kell, és Brüsszelnek nincs pénze – közölte Menczer Tamás legutóbbi lakossági fórumán, ahol a kormánypártok kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, ezért mondja azt von der Leyen, hogy adjanak pénzt a tagállamok.

„És erre válaszolt Orbán Viktor, hogy

mi nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnába, de a Tisza Párt az odaadná"

– tudatta. Menczer Tamás szerint itt nyer értelmet, hogy miért kell ez a brutális megszorítócsomag. „Miért akarnak több ezermilliárd forintot elvenni a családoktól és a magyar vállalkozásoktól?

Azért, mert kell a pénz Ukrajnának. Ez egy brüsszeli parancs. A lóvét elvenni a magyaroktól, brüsszeli parancsra benyomni Ukrajnába és benyomni a háborúba

– közölte a politikus, hozzátéve, természetesen Orbán Viktor, a magyar kormány és a Fidesz-KDNP ezt elutasítja.