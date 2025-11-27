Kiderült, hogy mennyi pénzt vett ki a magyar emberek zsebéből az ukrajnai háború

Megjelent a Mozgásban című podcast műsor legújabb adása, amiből többek között kiderül, hogy mennyit vett ki a magyar emberek zsebéből a háború?

Az orosz-ukrán háború nem csak beárnyékolja de a keretét is adja a jövő évi országgyűlési választásoknak. De milyen hatással van a háború most a magyar háztartásokra? Mennyivel jutott kevesebb a magyaroknak az ukrajnai háború miatt? Mit tud kezdeni az Orbán-kormány a háború okozta gazdasági nehézségekkel kicsit több mint 4 hónappal a választások előtt? Mit oldana meg a béke, és mi változna? Megoldja a béke az energiabiztonságunkat? Brüsszelnek a háború vagy a béke az érdeke? Mennyibe fog kerülni a magyaroknak ha Brüsszel akarata érvényesül? Hogyan fog ez meglátszódni a magyar emberek pénztárcáján?

A teljes beszélgetés alább megtekinthető: