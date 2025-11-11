Kiderült, meddig kapott szankciómentességet Magyarország

A miniszterelnök Rónai Egon műsorában tájékoztatott, hogy a politika tapasztalati műfaj. Csak azok a momentumok számítanak, amelyeket átélt egy politikus. Mint fogalmazott, Trumpnál elmondta, hogyha szankciókat vezetne be az orosz energiára, az tönkretenné a magyar gazdaságot.

Orbán Viktor azért ment Washingtonba, hogy a magyaroknak is jó legyen. Kiemelte, hogy miután régóta ismerik egymást Trumppal, nem volt oka rohanni, hogy találkozzon vele, hanem akkor ment, amikor készen állt egy nagy megállapodási csomag.

Minden fontos magyar–amerikai ügyet az asztalra kellett tenni, és megegyezéssel kellett zárni. Ehhez még betársult egy amerikai szankció, ami alól ki kellett magunkat manőverezni!

– tette hozzá.

Orbán Viktor közölte, hogy amíg ő a kormányfő és Donald Trump az amerikai elnök, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében.

Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételeket – tette hozzá.

Trump egyébként nem kért semmit cserébe a szankciómentességért

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Mint ahogy azt a magyar kormányfő elmondta, hogy ő akkor kötött egyezséget Donald Trumppal, amikor a mostani amerikai elnök mélyen volt. Orbán Viktor már 2016 előtt is kiállt mellette. Később is, amikor 2020-ban Donald Trump elveszítette a választást, akkor is őt hívta fel először, nem az új amerikai elnököt, Joe Bident.