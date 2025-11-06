Hírlevél

Rendkívüli

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány

Trump-Orbán-csúcs

Kiderült, mit rejtett Lázár János és Orbán Balázs bőröndje

A washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozóra utazó delegáció tagjainak érdekes kérdést tettek fel Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videóban.
Trump-Orbán-csúcsHankó BalázsLantos CsabaLázár JánosOrbán Balázs

A washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozóra utazó delegáció tagjainak érdekes kérdést tettek fel Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videóban:

– Jó reggelt! Megkérdezhetem, hogy mi van a bőröndben? 
Erre Lázár János miniszter csupán ennyit válaszolt, hogy nem.

– Mi van a bőröndben?

– Hát azért egy öltöny mindenféleképpen – válaszolta Hankó Balázs miniszter.

– Mi van a bőröndben?

– Egy öltöny, két ing. A többit meg nem mondom el – felelte Lantos Csaba miniszter.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig ezt válaszolta a feltett kérdésre:

Egy öltöny. Egy trükkje van, hogy a hosszú repülőútra nem szabad öltönyben menni, de a Fehér Házban kelleni fog.”

Sajtószkander – „repülőinfót” tartott Orbán Viktor a felhők felett

 

 

