Kiderült, mit rejtett Lázár János és Orbán Balázs bőröndje

A washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozóra utazó delegáció tagjainak érdekes kérdést tettek fel Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videóban.
A washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozóra utazó delegáció tagjainak érdekes kérdést tettek fel Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videóban:
– Jó reggelt! Megkérdezhetem, hogy mi van a bőröndben?
Erre Lázár János miniszter csupán ennyit válaszolt, hogy nem.
– Mi van a bőröndben?
– Hát azért egy öltöny mindenféleképpen – válaszolta Hankó Balázs miniszter.
– Mi van a bőröndben?
– Egy öltöny, két ing. A többit meg nem mondom el – felelte Lantos Csaba miniszter.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig ezt válaszolta a feltett kérdésre:
Egy öltöny. Egy trükkje van, hogy a hosszú repülőútra nem szabad öltönyben menni, de a Fehér Házban kelleni fog.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!